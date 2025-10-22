Abinader sobre Melissa: "Lo que esperamos es que se aleje lo más posible"

El presidente Luis Abinader durante la rueda de prensa el miércoles 22 de octubre en el Palacio Nacional para ofrecer detalles sobre la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader ha estado al pendiente de la trayectoria de la tormenta tropical Melissa por el país y, en ese sentido, su gestión ha tomado medidas precautorias para que cause el menor daño posible.

Sin embargo, expresó que lo desean como gobierno es que se distancie del país.

"Lo que esperamos es que se aleje lo más posible", acotó durante la rueda de prensa que ofreció en el Palacio Nacional para ofrecer a la población detalles sobre la trayectoria del fenómeno y las medidas de protección asumidas.

El Gobierno dispuso ayer martes, y lo ratificó este miércoles, la suspensión de la docencia y las labores en los sectores público y privado en las provincias que están colocadas en alerta roja. También dispuso que los supermercados estén abiertos solo hasta las 10:00 de la noche y que el transporte de carga se limite a combustible, medicinas y alimentos perecederos.

Dijo también que el Gobierno se mantiene en vigilia constante.

"Es bueno también resaltar de que estamos en sesión permanente", acotó.

Sobre la tormenta Melissa, el jefe de Estado indicó que "es muy errática, con una velocidad de traslación de cuatro kilómetros que es, la verdad, casi estática, casi estacionaria".

"Salvar vidas"

También reiteró que lo más importante para el Gobierno "es salvar vidas y propiedades"

"Y por eso estamos tomando estas medidas, que son las mismas que proyectamos ayer. Hubo actividades comerciales hasta la una de día hoy, se suspendieron por la tarde de hoy y también mañana", precisó.

Junto al mandatario, en la rueda de prensa estuvieron personal de organismos de socorro y titulares de ministerios y entidades vinculadas a la protección social para ofrecer a la población detalles sobre la trayectoria del fenómeno y las medidas de protección asumidas.

Provincias en alerta

En alerta roja fue colocado el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia, debido a los acumulados de lluvias esperados, que podrían oscilar entre 300 y 500 milímetros.

En alerta amarilla se encuentran 13: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Las tres en alerta verde:

Santiago

María Trinidad Sánchez

Duarte