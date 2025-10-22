El Gobierno anunció la tarde de este miércoles que las medidas precautorias tomadas ante el paso y los efectos de la tormenta tropical Melissa se mantienen como están establecidas, debido a que se busca "preservar vidas y propiedades".

Durante una rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader y los organismos de socorro en el Palacio Nacional, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que hay que ser cuidadosos ya que la tormenta tiene un comportamiento "muy errático" y prácticamente está estacionada sobre el país.

"Es importante que podamos entender que las medidas que el señor presidente ha instruido a los miembros de su gabinete de emergencia es de preservar vida, que es lo más importante, y, en aras de preservar vidas, pues se mantendrá hasta mañana (jueves) y luego se revisará en una convocatoria que el señor presidente hará de manera oportuna", acotó.

El Gobierno dispuso ayer la suspensión de labores administrativas y docentes desde la 1:00 de la tarde de hoy y completa este jueves para el sector público y privado en las provincias que están en alerta roja.

"Se mantendrá el cierre en las nueve provincias que están en alerta con el tema laboral y también a nivel de educación" Juan Manuel Méndez Director del COE “

"Se debe permanecer en casa"

Méndez resaltó que la mayor cantidad de lluvias caerá durante la madrugada del jueves y durante el día, existiendo la posibilidad de que se extiendan hasta el viernes, por lo que instó a la población a "permanecer en sus casas por un tema de seguridad".

"La milimetría asociada que todavía viene asociada, perdón, a ese evento, podría sobrepasar hasta los 300 milímetros de lluvia. Ya ambos modelos, tanto el europeo como el GFS americano, se han acoplado y continúan señalando que las precipitaciones pueden ocurrir en la madrugada del jueves y durante todo el día, y con probabilidad de que todavía el viernes se mantenga incidiendo en nuestra área de pronóstico", agregó.

Más medidas

El director del COE se refirió también al tránsito vehicular y dijo que en las provincias en alerta solo pueden circular vehículos que transporten medicamentos, combustibles y alimentos perecederos.

También indicó que los supermercados solo podrán estar abiertos al público hasta las 10:00 de la noche.

"Están exceptuados con relación al cierre que todavía mantenemos. No sé si hay otra medida que se me puede escapar, pero básicamente es la apertura que tiene el Gobierno central con relación a esto. Sí, hablaba de los medicamentos, hablaba del combustible y alimentos perecederos. Los supermercados estarán abiertos hasta las diez de la noche para toda la población".

El Centro de Operaciones de Emergencias(COE) mantiene en alerta roja al Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Peravia.

En alerta amarilla se encuentran 13 están La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Las tres en alerta verde:

Santiago

María Trinidad Sánchez

Duarte