Erika Álvarez Rodríguez asume como embajadora dominicana ante la República de Mauricio

La diplomática presentó sus Cartas Credenciales ante el presidente Dharambeer Gokhool , convirtiéndose en la primera mujer dominicana en ocupar este cargo en Mauricio . Previamente, entregó las Copias de Estilo al secretario de Asuntos Exteriores, Janmajaising Bissoondoyal, con quien revisó el estado de las relaciones bilaterales establecidas desde 2003.

Una nota de prensa indica que durante los encuentros, ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación en turismo, educación, comercio y diálogo político, bajo los principios del respeto mutuo y el derecho internacional.

"Como naciones insulares, la República Dominicana y Mauricio compartimos desafíos y oportunidades que podemos transformar en cooperación tangible", expresó Álvarez Rodríguez, quien resaltó la voluntad de fortalecer la cooperación Sur–Sur y promover el intercambio en turismo, educación y comercio.

Varios encuentros

La embajadora sostuvo reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional, Dhananjay Ramful, y el ministro de Turismo, Richard Duval, con quienes trató iniciativas para impulsar la conectividad aérea, el turismo sostenible y el comercio bilateral.