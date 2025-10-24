Abinader sobre Melissa: es una de las tormentas más erráticas que han afectado el país

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes una rueda de prensa en el Palacio Nacional sobre la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, hizo énfasis este viernes en el enfoque que han dado los especialistas sobre las condiciones que presenta la tormenta Melissa, que afecta gran parte del país.

"Estamos ante una de las tormentas, según los expertos y analistas, más erráticas y de mayor tiempo de extensión y que durante más tiempo está afectando al territorio nacional"; dijo Abinader al encabezar una reunión para dar detalles sobre las labores que lleva a cabo el Concejo de preparación e investigación y respuesta ante desastre, que encabeza el mandatario.

Durante la reunión de seguimiento al fenómeno, Abinader señaló que se trata de "una tormenta que en las próximas horas y días en huracán, que prácticamente está estacionaria y con una trayectoria bastante errática".

La reunión se llevó a cabo esta tarde en el Palacio Nacional. El jefe de Gobierno señaló que "el nivel de traslación" de la tormenta "es de casi cuatro kilómetros".

Mantiene las medidas

Durante la rueda de prensa se anunció que el Gobierno mantiene los niveles de alerta por las lluvias generadas por la tormenta y el cierre de labores en las provincias en alerta roja.

Esto incluye el Distrito Nacional y las provincias Barahona, Bahoruco, Pedernales, Independencia, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

En alerta amarilla permanecen Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Romana, El Seibo y La Altagracia.

Mientras que Santiago, Hermanas Mirabal y Montecristi se mantienen en verde, bajo vigilancia preventiva.

La director del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, dijo que Melissa se había fortalecido y que pronto podría convertirse en huracán.