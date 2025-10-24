El Gobierno mantiene cierre de labores en provincias en alerta roja por la tormenta Melissa

La vicepresidenta Raquel Peña y el presidente Luis Abinader encabezaron la rueda de prensa del Gobierno sobre la tormenta Melissa en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno mantiene la suspensión de labores este sábado el Distrito Nacional y las provincias en alerta roja por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa avanzando lentamente sobre el Caribe a una velocidad de apenas 4 kilómetros por hora y que podría convertirse en huracán en los próximos días.

El mandatario explicó que las medidas preventivas implementadas por el Gobierno son con el objetivo de preservar vidas y mantener la seguridad de la población.

Las medidas serán revisadas este sábado a las 9:00 de la mañana durante una reunión de seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El encuentro será encabezado por su director, el general retirado Juan Manuel Méndez y la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, , y podría derivar en el ajuste de los niveles de alerta, según la evolución del fenómeno.

"Estamos ante una de las tormentas, según los expertos y analistas, más erráticas y que por más tiempo está afectando al territorio nacional", señaló Abinader.

El jefe de Estado destacó que en "gran parte del territorio nacional continúa lloviendo" y recordó que el Gobierno y todas sus instituciones trabajan de forma coordinada para proteger la vida humana, las propiedades y asistir a las comunidades en peligro, con el fin de retomar la normalidad en el menor tiempo posible.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/reunion-del-gabinete-6d6d4e99.jpeg El presidente Luis Abinader encabezó este viernes una reunión con su gabinete en el Palacio Nacional para coordinar las acciones del Gobierno ante los efectos de la tormenta tropical Melissa. (FUENTE EXTERNA)

Lluvias continuarán

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las lluvias continuarán este sábado sobre el Gran Santo Domingo, desplazándose hacia el sur y suroeste en los próximos días, con posibles extensiones hasta principios de la próxima semana.

El Gobierno reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y acatar las instrucciones de las autoridades, que se mantienen en sesión permanente monitoreando la evolución del fenómeno.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta?

Ceballos informó que Melissa mantiene un movimiento hacia el norte, pero se prevé que realice un giro hacia el oeste, acercándose a la península de Haití. Esto podría ampliar su campo nuboso sobre el litoral sur dominicano, incrementando las lluvias en esa zona.

Asistencia social

Los organismos públicos de asistencia social ejecutan acciones preventivas para llevar ayuda a las familias afectadas por el paso de la tormenta, mediante la entrega de alimentos, enseres del hogar y materiales para la reparación de viviendas.

Asimismo, se contempla apoyo al sector agrícola y a las infraestructuras viales e hídricas que resulten afectadas por las precipitaciones.

Servicios esenciales y entidades bancarias

Los servicios esenciales, como farmacias, supermercados, expendio de combustibles y transporte público, continuarán operando para garantizar el acceso a productos básicos, medicamentos y otros recursos vitales.

Desde este jueves también se mantiene la apertura de las entidades bancarias, con el fin de asegurar la disponibilidad de servicios financieros durante la emergencia.

Niveles de alerta El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja para el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales. En alerta amarilla permanecen Hato Mayor, El Seibo, Samaná, La Altagracia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Montecristi, mientras que en alerta verde figuran María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Líneas de emergencia

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación, los ciudadanos pueden comunicarse con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 o con el COE al número 809-472-0909 .

o con el al número . Pie de foto: El presidente Luis Abinader encabezó la coordinación de las medidas preventivas ante la tormenta tropical Melissa, que mantiene 12 provincias en alerta roja.