Gobierno usará drones para llevar ayudas a zonas incomunicadas por tormenta Melissa

El presidente Luis Abinader supervisó este viernes las operaciones de empaque y distribución de miles de raciones de alimentos que serán entregadas a las familias afectadas por el paso de la tormenta tropical Melissa, en especial aquellas ubicadas en provincias bajo alerta roja.

Durante su recorrido por las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), antiguo Plan Social, ubicadas en Santo Domingo Este, el mandatario anunció que drones serán utilizados para hacer llegar kits de alimentos a localidades que permanecen incomunicadas debido al colapso de puentes y las inundaciones de ríos.

Composición de los paquetes

Personal de la Dirección de Asistencia Social y Alimentaria preparan kits de alimentos la noche de este viernes para enviar a afectados de la tormenta Melissa. (FUENTE EXTERNA)

Abinader constató personalmente el proceso de selección y empaque de productos básicos como:

Arroz

Sal

Aceite

Azúcar

Leche

Habichuelas

Sardinas

Coditos

Avena

Café, que serán distribuidos en las zonas más afectadas.

Además, informó que los Comedores Económicos y sus cocinas móviles continuarán ofreciendo alimentos cocidos a las familias desplazadas.

El jefe de Estado también verificó la preparación de artículos de asistencia como frazadas, mosquiteros y enseres del hogar, destinados a apoyar a los damnificados mientras se restablecen las condiciones normales en las comunidades golpeadas por el fenómeno atmosférico.

Abinader estuvo acompañado del director del DASAC, Edgar Augusto Félix Méndez; el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba.

Alertas por la tormenta Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja al Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales .

En alerta amarilla continúan Hato Mayor, El Seibo, Samaná, La Altagracia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Monte Cristi , mientras que María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte se mantienen en verde.