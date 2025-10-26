El Gobierno llama a "la normalidad" tras el paso de Melissa

El presidente Luis Abinader encabezó la rueda de prensa en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno llamó la tarde de este domingo a la población, así como a todas las instituciones públicas y privadas a integrarse a la normalidad, luego de cuatro días de paralizaciones por el paso de la tormenta Melissa, actualmente con categoría de huracán. Del llamado están excluidas las cuatro provincias en quedan todavía en alerta roja.

El anuncio lo hizo el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, en una rueda de prensa en el Palacio Nacional que encabezó el presidente de la República, Luis Abinader, junto a organismos de socorro.

En alerta roja permanecen las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

"Nuestro gobierno llama al país a la normalidad, exceptuando los niveles de alerta en que está la provincia de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, que están en alerta roja", acotó Méndez

"Estas provincias deben continuar con las restricciones impuestas desde hace ya unos cuatro días para las provincias en alerta roja. Es decir, el tema laboral y educación debe estar suspendido mientras dure este nivel de alerta", dijo.

Los ministerios deben emitir resoluciones

Agregó: "En relación a las demás provincias que acabamos de señalar, todas vuelven a la normalidad y, naturalmente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Administración Pública, al igual que el Ministerio de Trabajo, deben emitir las resoluciones de lugar para el llamado a la normalidad en el tema laboral, en el tema de educación, en la administración pública y en la privada".

Palabras de Abinader

Al abundar sobre el tema, el mandatario refirió que, con excepción de esas provincias, "todo el país se encamina ya a un proceso de normalidad"

"Como ustedes han visto, básicamente la generación eléctrica se ha mantenido en niveles de un 98 % durante estos cuatro días, tenemos ya que ir normalizando también la parte del agua, los acueductos con Inapa y la CAASD con el Gran Santo Domingo", expresó el jefe de Estado.