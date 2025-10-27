Abinader explica cómo fue el operativo ante la tormenta Melissa

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader explicó este lunes cómo fue el operativo nacional del Gobierno ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, cuyo plan abarcó la prevención, asistencia y respuesta inmediata para proteger a la población en las zonas más vulnerables del país.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario explicó que el plan, denominado "PAR (prevención, ayuda y remedio)", se diseñó para salvaguardar vidas y reducir los daños provocados por el fenómeno.

Según detalló, el operativo comenzó el lunes 20 de octubre, cuando el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) emitieron las primeras alertas ante la posible evolución ciclónica. El martes 21, se ampliaron las medidas de precaución, con la suspensión de docencia y labores desde el mediodía del miércoles en las provincias bajo alerta roja.

El presidente reiteró que el objetivo de este plan fue salvar vidas. Hasta ahora dos personas perdieron la vida durante el paso de Melissa. Las dos en el Gran Santo Domingo.

"Nosotros nos preocupamos bastante", confesó.

Reunión con gobernadoras

Abinader también sostuvo reuniones continuas con gobernadoras y autoridades locales, coordinando acciones preventivas y de respuesta desde el Palacio Nacional.

Recordó que el país tiene cuatro provincias en alerta roja, ocho en amarilla y doce en verde, mientras continúan los operativos de limpieza y asistencia social.

El presidente advirtió que el fenómeno, convertido en huracán categoría 5, aún representa un riesgo para provincias de la región Sur y de la frontera por su gran extensión.

En ese sentido, Barahona, Pedernales, Bahoruco, Independencia y Elías Piña, así como las fronterizas del norte, permanecen bajo vigilancia meteorológica.