El Gobierno iniciará en las próximas semanas las acciones acordadas en diálogo del CES sobre Haití

El presidente Luis Abinader se refirió a los acuerdos del diálogo del CES sobre Haití al responder una pregunta de Diario Libre durante LA Semanal con la Prensa, realizada el lunes 27 de octubre en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader manifestó este lunes que en las próximas dos semanas espera que se puedan aplicar algunas de las recomendaciones acordadas en el diálogo sobre la crisis haitiana que realizó el Consejo Económico y Social (CES).

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, al ser preguntado sobre qué ha pasado con las sugerencias hechas, hace más de un mes, en el informe Final Consolidado del Diálogo por la Crisis Haitiana que entregó el CES.

Abinader dijo que el huracán Melissa ocupó mucho de su tiempo durante la última semana, pero aseguró que el Gobierno comenzará a aplicar varias de las acciones acordadas.

En ese mismo orden, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que uno de los elementos acordados fue la creación de una comisión de seguimiento a esos acuerdos recogidos en el informe final.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/whatsapp-image-2025-10-27-at-1937036dc94fae-3af20dbf.jpg El presidente Abinader habla en La Semanal con la Prensa. (SAMIL MATEO DOMINICI)

"Hemos comenzado a hacer las consultas de lugar con los diferentes actores que participaron en el diálogo, de tal manera que nos puedan hacer algunas recomendaciones de las personas que conformarían un espacio en la comisión de seguimiento y, que a la vez, nos pudieran ayudar a que el documento pueda ser más firme, tenga toda la secuencia y el flujo de trabajo en el tiempo y pueda acompañarnos más allá de la suscripción misma del acuerdo del documento", manifestó.

Paliza dijo que que en los "próximos días" se presentará de manera formal una propuesta para que sea acogida por el mandatario como consecuencia de ese mecanismo que recoge el diálogo del CES.

El informe contiene 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas, las cuales condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este proceso de concertación.

Los puntos fueron consensuados en seis mesas de diálogo en las que participaron delegados, actores clave, representantes de los tres partidos mayoritarios y expertos, quienes analizaron y reflexionaron sobre seis ejes temáticos: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales, ante la crítica situación que atraviesa Haití y las crecientes repercusiones sobre el país.

Los trabajos del CES sobre la crisis haitiana comenzaron el pasado cuatro de junio, con la presencia de Abinader, y los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía.