Raquel Peña anuncia programa especial de intervención de cañadas para evitar inundaciones

Raquel Peña durante el recorrido por lugares afectados por el huracán Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este lunes un recorrido por San Cristóbal y Santo Domingo, donde supervisó daños y coordinó soluciones inmediatas tras el paso de la tormenta Melissa.

Peña anunció el desarrollo de un programa especial de intervención de cañadas en todo el territorio nacional, con el propósito de reducir riesgos y prevenir inundaciones. La medida es parte de las aplicadas por el Gobierno ante los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Peña señaló que, durante su visita a las zonas afectadas en San Cristóbal y Santo Domingo Norte, supervisó los daños ocasionados por el fenómeno y coordinó personalmente las acciones de recuperación y limpieza junto a equipos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Estamos aquí por instrucciones del presidente Luis Abinader. Vamos a dar una respuesta oportuna, como se ha venido haciendo. Estas intervenciones permitirán salvar vidas y proteger a las familias que viven en zonas vulnerables", expresó la vicepresidenta.

Peña explicó que el programa contará con un presupuesto especial y será ejecutado mediante la coordinación interinstitucional del Ministerio de la Presidencia, Obras Públicas y los ayuntamientos locales, priorizando las comunidades más afectadas por las lluvias y deslizamientos.

"La prioridad del Gobierno ha sido y seguirá siendo la gente. Cada acción que ejecutamos ante emergencias climáticas busca no solo reparar los daños, sino fortalecer la capacidad de prevención del país frente a futuros eventos", agregó.

La vicepresidenta destacó que, aunque la tormenta presentó características atípicas y de rápida evolución, las medidas adoptadas por el Gobierno permitieron evitar pérdidas humanas mayores y garantizar una respuesta temprana.

Durante el recorrido, Peña visitó los sectores Simón Bolívar, en San Cristóbal, y El Hoyo de Boronota, en Santo Domingo Norte, donde escuchó a los comunitarios y verificó el estado de las viviendas afectadas.

En El Hoyo de Boronota, personal del Plan Social de la Presidencia distribuyó raciones crudas, además de sábanas, colchonetas, colchas y mosquiteros.

En San Cristóbal, la vicepresidenta estuvo acompañada por la gobernadora Pura Casilla , el senador Gustavo Lara y el alcalde Nelson de la Rosa, junto a representantes de las instituciones de respuesta y asistencia social.

En Santo Domingo Norte, la acompañaron la alcaldesa Betty Gerónimo, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y representantes del Plan Social y Promese/Cal.