Supérate realiza Diálogo Internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad

La Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), junto a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europa y Expertise France, realizó el Primer Diálogo Internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad, con el fin de crear un espacio que permita el debate sobre los aportes de esta estrategia al desarrollo social y económico de República Dominicana.

En el evento, realizado en el marco de la celebración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, en el auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la exministra de Salud y Asuntos Sociales de Francia, Marisol Touraine, expuso el tema central "Protección Social: desafíos y logros en América Latina".

Según una nota de prensa, Touraine coincidió con lo explicado por la directora de Supérate, Gloria Reyes, en cuanto a que "las políticas de cuidados, como todas las políticas sociales, no son políticas de asistencia, sino, más bien; iniciativas dirigidas para facilitar la adaptación a la vida social", y las mismas definen un marco político y social más general y abarcador.

La experta francesa en asuntos de salud y cuidados agregó que esto no significa que sea tan fácil lograr el objetivo.

"Nosotros nos hemos demorado muchas décadas, no pienso que estemos al final del proceso. Todavía tenemos muchos desafíos que enfrentar, desafíos económicos, pero no solamente desafíos de financiación sino, también; desafíos de concepción de lo que son los mejores sistemas de cuidados para las personas", manifestó.

En ese contexto, Gloria Reyes indicó que con este primer diálogo multisectorial, el Estado dominicano trabaja en el fortalecimiento de esta política, la cual responde a esa necesidad de cuidados que tiene la población más vulnerable, como son los adultos mayores, niños con discapacidad y personas con algún tipo de dependencia. Además del planteamiento de una nueva economía en el país.

"Este espacio es propicio para que los diferentes sectores noten que el país avanza en la construcción de una Política Nacional de Cuidados, iniciada en 2022 con la creación de la Mesa Intersectorial de Cuidados, la cual involucra a diez instituciones del Estado, y la implementación del piloto "Comunidades de Cuidados", con pasantías en los centros del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape)", explicó la funcionaria encargada de la protección social en el país.

Asimismo, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes Milani, afirmó que el proyecto 'Resiliencia', financiado por esa organización e implementado por Expertise France, representa pasos tangibles hacia una agenda compartida, enfocada en el bienestar, la igualdad y la sostenibilidad.

El dignatario europeo reafirmó el compromiso de la organización internacional de acompañar a la República Dominicana en este camino, a través de la cooperación técnica, política y de alianzas sólidas que colocan a las personas como prioridad.

Primer diálogo internacional sobre cuidados

Este encuentro llega en un momento en que el país da pasos en la construcción de una Política Nacional de Cuidados y en el desarrollo de experiencias piloto, a partir del primer convenio marco de colaboración interinstitucional para la conformación de la Mesa Intersectorial de Cuidados.

Durante la jornada, también se realizó el panel "Modelo dominicano de cuidados: retos y avances", moderado por Carlos Soto, encargado de proyectos de la división de Salud y Protección Social de la AFD, con las ponencias de Carolina Alvarado, directora de Derecho Integral de la Mujer del Ministerio de la Mujer; Demetrio Arena, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape); y Augusto de los Santos, director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

El Diálogo Internacional sobre Políticas de Cuidado y Equidad contó con la presencia, además, de representantes del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (Mepyd), del Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), del Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), y del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), entre otros.

Avances en RD En el año 2025, en materia de cuidados el país exhibe la segunda graduación de personas cuidadoras: 91 mujeres y tres hombres, de Azua y del municipio Santo Domingo Este, así como la firma de un grupo de 100 egresadas del piloto Comunidades de Cuidado, quienes rubricaron cartas compromiso para iniciar pasantías supervisadas y remuneradas en Conape, con el apoyo del BID.