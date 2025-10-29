Asociación Dominicana de Hacendados reconoce al presidente Luis Abinader

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) valoró el compromiso de Luis Abinader con erradicar el hambre en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) reconoció al presidente Luis Abinader por su apoyo en materia agropecuaria durante su gestión.

Según una nota de la Presidencia, Eduardo Vásquez, primer vicepresidente del gremio, destacó el importante papel que ha jugado el sector agropecuario en los avances para la erradicación del hambre en el país de cara al 2028.

Asimismo, valoró positivamente el compromiso del jefe de Estado en erradicar el hambre con la implementación de programas de apoyo para la adquisición de insumos agrícolas, créditos a tasa preferenciales y tasa cero, entre otras iniciativas.

Vásquez afirmó que la organización agradece las medidas tomadas en aras de proteger a los productores agropecuarios, "en especial a las decenas de miles de familias que, gracias a su trabajo, dedicación y al apoyo del Gobierno, hoy podemos seguir diciendo que somos autosuficientes en la producción de arroz".

La ADHA se comprometió a seguir colaborando con el Gobierno para que la meta de erradicar el hambre sea lograda en el tiempo propuesto.