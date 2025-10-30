Abinader irá a cinco provincias del viernes al domingo para inaugurar obras y ver daños por Melissa

El presidente Luis Abinader durante una visita a una de las zonas afectadas por Melissa, que pasó por el país siendo tormenta. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, desarrollará una amplia agenda desde mañana viernes hasta el domingo en cinco provincias del país, en algunas de las cuales pasará balance a los daños dejados por el paso de la tormenta Melissa y en otras entregará obras, informaron este jueves fuentes oficiales.

San José de Ocoa, Barahona, Santo Domingo, San Juan y Duarte, son las provincias a las cuales se desplazará el mandatario, conforme a datos suministrados por la Presidencia.

En San José de Ocoa y Barahona el gobernante se reunirá con las principales autoridades de estas provincias para evaluar la situación y daños por huracán Melissa.

En Polo de Barahona hará lo propio con productores, "mientras que entregará títulos de propiedad en el Sector Lotes y Servicios de Sabana Perdida en el municipio de Santo Domingo Norte".

"En San Juan inaugurará las carreteras Vallejuelo–Batista y Vallejuelo–Río Arriba; el boulevard Tenguerengue; realizará visitas a la construcción del Aeropuerto de San Juan, al proyecto de cultivo de uvas en Pedro Corto, a los terrenos de La Mesopotamia, sostendrá encuentro con estudiantes de liceos y colegios y una mesa de trabajo con los miembros del Plan San Juan y asistirá a la presentación de la Big Band del Ministerio de Cultura", detalla el despacho de prensa de la Presidencia.

El jefe de Estado inaugurará en la provincia Duarte el Hospital Regional Ángel María Gatón, una planta de tratamiento y alcantarillado, un multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en los municipios de Pimentel y Arenoso sostendrá encuentros con alcaldes, comunitarios y autoridades.

Detalles de la agenda por día y provincia

Viernes 31 de octubre- San José de Ocoa

La agenda del presidente Abinader iniciará el viernes a las 10:00 de la mañana con una reunión con las principales autoridades de la provincia para tratar sobre la situación del Huracán Melissa en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo.

Barahona

Luego el gobernante se trasladará a la provincia de Barahona, donde sostendrá una mesa de trabajo junto a las principales autoridades, con el objetivo de evaluar los daños ocasionados por el Huracán Melissa.

En el municipio de Polo, el mandatario sostendrá un encuentro con productores locales en el Club Recreativo y Cultural 18 de Diciembre, para escuchar sus necesidades.

Santo Domingo

La agenda del presidente de ese viernes concluirá en Santo Domingo Norte, con la entrega de títulos de propiedad a las familias del sector Lotes y Servicios de Sabana Perdida.

Sábado 1 de noviembre – San Juan

La jornada iniciará el sábado en San Juan. Ahí encabezará a las 11:00 de la mañana la inauguración de la carretera Vallejuelo–Batista y, "por mención, la de Vallejuelo–Río Arriba".

"Posteriormente, el jefe de Estado visitará la construcción del Aeropuerto de San Juan y luego recorrerá el proyecto de cultivo de uvas en Pedro Corto. Más tarde, el gobernante visitará los terrenos de La Mesopotamia y sostendrá un encuentro-almuerzo con 350 estudiantes de liceos y colegios en el Colegio Padre Guido".

También -detalla la Presidencia- dejará en funcionamiento naves industriales en el Parque de Zona Franca de Proindustria y luego inaugurará el Boulevard de Tenguerengue.

También encabezará una mesa de trabajo con los miembros del Plan San Juan, en el salón del Obispado.

"La jornada del presidente Abinader concluirá en el anfiteatro Coronel Francisco Caamaño Deñó con la presentación de la Big Band del Ministerio de Cultura, ofreciendo a la ciudadanía un cierre cultural que resalta la música, el talento artístico y la identidad cultural de la región", indica la nota.

Domingo 2 de noviembre – Duarte

San Francisco de Macorís

La Presidencia indica que agenda del mandatario del domingo iniciará a las 11:00 de la mañana con la inauguración del Multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio de San Francisco de Macorís y que luego encabezará la inauguración del Hospital Regional Ángel María Gatón.

Pimentel

Más tarde, en Pimentel, encabezará un almuerzo con los alcaldes de la provincia, "un espacio para fortalecer la coordinación entre el Gobierno central y los municipios, así como para analizar proyectos de desarrollo local que beneficien a las comunidades".

Posteriormente, presidirá la inauguración de la Planta de Tratamiento y Alcantarillado.

Arenoso

El presidente Abinader concluirá su agenda del domingo con un encuentro con comunitarios y autoridades del municipio de Arenoso, un espacio destinado a escuchar las necesidades de la población y reforzar el compromiso del Gobierno con el desarrollo local y la participación ciudadana.