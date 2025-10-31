×
Abinader
Abinader

Decreto: Abinader declara emergencia nacional para compras y contrataciones por daños de Melissa

La medida está contenida en el decreto 627-25 y es por 30 días

Abarca las compras para el Distrito Nacional y 14 provincias

  • Braylin Paredes - Facebook
Expandir imagen
Decreto: Abinader declara emergencia nacional para compras y contrataciones por daños de Melissa
Comunitarios limpian sus ajuares tras las inundaciones en el sector 30 de Mayo, municipio Baní, provincia Peravia. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Tras los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa en el país, el presidente Luis Abinader declaró emergencia nacional para la realización de compras y contrataciones de bienes, servicios en 14 provincias. 

La medida está contenida en el decreto 627-25, dado a conocer la noche de este viernes por la Presidencia de la República.

Este estado regirá para las compras y contrataciones en el Distrito Nacional y las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M.