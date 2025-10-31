Decreto: Abinader declara emergencia nacional para compras y contrataciones por daños de Melissa

Comunitarios limpian sus ajuares tras las inundaciones en el sector 30 de Mayo, municipio Baní, provincia Peravia. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Tras los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa en el país, el presidente Luis Abinader declaró emergencia nacional para la realización de compras y contrataciones de bienes, servicios en 14 provincias.

La medida está contenida en el decreto 627-25, dado a conocer la noche de este viernes por la Presidencia de la República.

Este estado regirá para las compras y contrataciones en el Distrito Nacional y las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel .