Abinader entrega 551 títulos de propiedad en Sabana Perdida

El presidente Luis Abinader entregó este viernes 551 títulos de propiedad a familias del sector Lotes y Servicios de Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte.

Durante el acto, el jefe de Estado destacó que el programa de titulación se ha convertido en "una marca de este gobierno", por el impacto positivo que tiene en el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas.

"La titulación se ha convertido en una marca de nuestro gobierno, y qué bueno, porque es una marca que ayuda al desarrollo económico, social, institucional y, sobre todo, a la tranquilidad y la paz de las personas", expresó Abinader.

El mandatario narró que, durante la visita esta mañana a la comunidad cafetalera de Polo, en Barahona, para supervisar los daños provocados por la tormenta tropical Melissa, uno de los productores locales le solicitó títulos de propiedad para su asentamiento.

En respuesta, afirmó que ordenó iniciar de inmediato el proceso de entrega.

El presidente explicó que este tipo de proyectos representan una inversión social de alto valor, ya que al recibir su título, las familias incrementan significativamente el valor de sus viviendas y pueden acceder al crédito formal.

"Cuando entraron por esa puerta, el valor de su propiedad era X. Cuando salgan con su título, el valor será dos o tres veces más. Eso es positivo, porque podrán ir a la banca formal, ampliar sus casas o invertir en pequeños negocios", sostuvo.

Más de 140,000 títulos

Abinader resaltó que su gestión ha entregado más de 140,000 títulos de propiedad en distintas comunidades del país, la mayoría correspondientes a solares con mejoras.

Sin embargo, resaltó que los títulos entregados este viernes corresponden a casas y apartamentos, lo que les otorga un valor aún mayor.

El mandatario dijo que en Santo Domingo Norte aún quedan miles de títulos por entregar en sectores como Los Guaricanos, Sabana Perdida y Punta de Villa Mella, cuyos procesos legales están en curso.

"Seguiremos con estas entregas porque este tipo de actividad representa transformación, desarrollo social y económico, y la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. Esto verdaderamente es cambio", concluyó el presidente.

Proyecto con historia

De su lado el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, manifestó que estos títulos no son un simple papel, sino que representan la certeza de un hogar propio, la posibilidad de acceder a créditos, de heredar con tranquilidad y de mirar al futuro con esperanza.

"Sabemos que este proyecto tiene más de 40 años de historia, y que detrás de cada casa hay generaciones que esperaron ver este momento. Por eso, este acto no solo marca un cierre administrativo, sino un acto de justicia social y de reconocimiento a la perseverancia de esta comunidad", destacó.

En 2023 y 2024, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones entregó 100 títulos en Invivienda, 30 en Manoguayabo y 85 en los sectores Cancino y Juan Pablo Duarte en la provincia Santo Domingo.

Durante 2025, además de los 551 títulos entregados esta tarde en Sabana Perdida, se han distribuido 80 en Bayaguana, provincia Monte Plata, y 74 en Villa Liberación, Bonao, para un total general de 920 títulos otorgados.