Presidente Abinader inaugura carreteras y obras de desarrollo en San Juan

El presidente Luis Abinader entrega carreteras y el Bulevar Tenguerengue, con una inversión superior a RD$ 800 millones. ( FUENTE EXTERNA )

Tras más de cincuenta años de espera, las autoridades inauguraron este sábado las carreteras Vallejuelo–Batista, Vallejuelo–Río Arriba Sur y Los Arroyos–Sabaneta, obras ejecutadas por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

En un comunicado, las autoridades indicaron que estas obras impulsan la conectividad vial y dinamizan la vida productiva de más de 18, 000 habitantes rurales en la provincia de San Juan.

En el acto, encabezado por el presidente Luis Abinader, el administrador de Egehid, Rafael Salazar, resaltó que estas obras representan la respuesta a una demanda de más de cincuenta años de espera por parte de estas comunidades.

Además, informó que existen otras veinte obras en agenda, en fase final de terminación, cuyo objetivo es seguir ampliando la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo de esta zona, que contribuye de manera importante en áreas como los recursos hídricos, la energía y la producción agropecuaria.

Destacó que estas obras forman parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa estatal, con el objetivo de llevar soluciones y desarrollo a las comunidades aledañas a los complejos hidroeléctricos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/whatsapp-image-2025-11-01-at-73250-pm-a09f958b.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Salazar motivó a las comunidades a preservar y cuidar las infraestructuras recién entregadas, evitando intervenciones que puedan deteriorar su construcción.

También destacó que, gracias al apoyo de la Presidencia, se completó el proceso para garantizar becas y la autorización para elevar el nivel académico hacia ingeniería y otras áreas de nivel superior en la Universidad ISA. Informó que la primera graduación está prevista para febrero próximo, lo que representa un logro importante para San Juan y las comunidades del entorno.

Los residentes valoraron positivamente estas acciones por el impacto directo que tienen en la movilidad, la producción y la calidad de vida.

Carretera Vallejuelo–Batista

La carretera Vallejuelo–Batista, reconstruida a un costo de RD$ 408 310 983.21, tiene una extensión de 10.2 kilómetros y un ancho de seis metros. Impacta directamente en las comunidades de Vallejuelo, Batista, Jorjillo, El Guayabo y Sabana Grande, entre otras.

Esta vía fue construida como un aporte a las localidades vinculadas a la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez e incluyó trabajos de rasante, drenaje pluvial, cunetas, aceras, contenes, puente, asfaltado y señalización.

Carretera Vallejuelo–Río Arriba Sur

Durante el mismo acto, el mandatario entregó la carretera Vallejuelo–Río Arriba Sur, de 4.5 kilómetros de longitud, con una inversión de RD$ 223,478, 378.

La intervención incluyó la construcción de muros de gaviones para protección en áreas de riesgo, barandas de seguridad, asfaltado, aceras y contenes, así como drenaje pluvial y terminación de rasante; trabajos que permiten una infraestructura más resistente ante eventos climáticos y con mayor durabilidad en el tiempo.

Carretera Los Arroyos–Sabaneta

El presidente Abinader inauguró un tramo de 2.5 kilómetros en la comunidad de Los Arroyos, en el distrito municipal de Sabaneta, una intervención que requirió una inversión de RD$ 55, 286, 361 y que tendrá un impacto directo en el tránsito de productores, comerciantes y familias de esta zona rural.

Esta vía facilitará el desplazamiento hacia las áreas productivas, reducirá los tiempos de traslado, mejorará el acceso a servicios básicos y contribuirá a fortalecer la actividad económica local, especialmente en el transporte de productos agrícolas hacia los centros de comercialización.

Bulevar Tenguerengue

También, el presidente Abinader entregó el Bulevar Tenguerengue, obra que transforma a San Juan de la Maguana en una ciudad más viva, inclusiva y turística, donde EGEHID aportó la verja perimetral de 6.6 kilómetros, aceras, accesos y embellecimientos, con una inversión de RD$ 126, 791, 556.

Esta obra, ejecutada en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, tiene como propósito crear un espacio de recreación, mejorar la calidad de vida de los residentes y reforzar la protección contra inundaciones y la proliferación de insectos provenientes del arroyo Tenguerengue.