Presidente Abinader inaugura techado multiuso en la UASD San Francisco de Macorís

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del techado multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó la tarde de este domingo la inauguración del techado multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís, una obra que simboliza el avance de la educación pública universitaria en el país.

Durante el acto, el mandatario destacó que la UASD vive su mejor momento gracias a la colaboración entre el Gobierno y la universidad, cumpliendo con la promesa de que ningún estudiante dominicano esté a más de 40 kilómetros de un instituto de educación superior.

"La UASD está en su mejor momento con el desarrollo. Hemos trabajado para que los jóvenes de todo el país tengan acceso a la educación superior. Y en San Francisco y Cotuí ya vemos los resultados, con más de dos mil estudiantes beneficiados", expresó Abinader.

El jefe de Estado anunció, además que, en acuerdo con las autoridades universitarias, una parte del antiguo edificio del hospital San Vicente de Paúl será convertido en un moderno laboratorio para la Facultad de Ciencias de la Salud del recinto, con el fin de fortalecer la formación práctica de los futuros profesionales del área.

Un símbolo de avance y compromiso

El director del recinto UASD San Francisco de Macorís, doctor Roberto Marte, agradeció el respaldo del presidente Abinader y del rector magnífico, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, resaltando que la inauguración coincide con el 487 aniversario de la fundación de la UASD, la primera universidad del continente americano.

"Esta obra simboliza la fe en la educación y el compromiso con el desarrollo de nuestra región. Refleja la voluntad de seguir construyendo una universidad moderna, abierta y democrática", manifestó Marte.

El rector Editrudis Beltrán Crisóstomo recordó los orígenes del recinto, que inició con apenas 300 estudiantes, y destacó su crecimiento sostenido en matrícula y oferta académica.

Actualmente, el centro cuenta con más de 1,400 estudiantes en Medicina, 450 en programas de posgrado y 44 carreras activas en distintas áreas del saber.

"Hemos transformado, modernizado y fortalecido la universidad del pueblo dominicano. Este recinto es ejemplo de lo que se logra con visión, esfuerzo y compromiso", afirmó Beltrán.

Detalles de la obra

El nuevo techado multiuso cuenta con 3,000 metros cuadrados de construcción y representó una inversión de 72 millones de pesos, destinados a brindar espacios adecuados para actividades deportivas, académicas y culturales en beneficio de la comunidad universitaria y la provincia Duarte.

El acto contó con la presencia de autoridades civiles, militares y académicas, quienes coincidieron en resaltar el impacto positivo de la inversión en infraestructura educativa y el fortalecimiento de la UASD como verdadera universidad nacional.