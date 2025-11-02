Inauguran planta de tratamiento de aguas residuales en Pimentel de la provincia Duarte

El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, dejaron este domingo inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pimentel, provincia Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dejaron este domingo inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pimentel, provincia Duarte, "dando respuesta a un reclamo de más de 20 años".

Según una nota de prensa, esta obra beneficiará a más de 14,800 habitantes.

"Por muchos años el tratamiento de las aguas residuales no era prioritario en nuestro país, debido a que se consideraba que esta inversión no era visible, toda vez que los tubos son colocados por debajo de la tierra. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha destinado los recursos necesarios para nosotros intervenir estos territorios y llevarle salud a la gente", expresó Arnaud.

Esta obra es clave para que el alcantarillado sanitario de Pimentel opere de forma eficiente. Incluye la colocación de tuberías y líneas colectoras, acometidas domiciliarias y registros de inspección.

"Estamos sembrando salud y bienestar, ocupándonos de que cada peso sea invertido de forma eficiente para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano", dijo el funcionario.

Lo que incluye la obra

La planta incluye nuevos desarenadores, laguna primaria anaeróbica, así como una secundaria facultativa, otra de maduración facultativa y sistema de desinfección por cloro, para garantizar un buen funcionamiento en el proceso de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

