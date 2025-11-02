RD envía ayuda a Jamaica y coordina asistencia para Haití y Cuba tras el paso de Melissa

Una parte de las raciones alimenticias enviadas por el Gobierno dominicano a Jamaica como asistencia tras los estragos del huracán Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano dispuso el envío de una misión de asistencia humanitaria hacia Jamaica, tras los severos daños ocasionados por el huracán Melissa. Asimismo, se coordina con las autoridades competentes para que la operación "Solidaridad Caribeña" pueda extender su alcance hacia Cuba y Haití, dos naciones que también resultaron afectadas por el paso del fenómeno.

La operación "Solidaridad Caribeña" contempla el envío de más de 1,500,000 libras de ayuda humanitaria, compuestas por raciones alimenticias, insumos médicos y artículos de primera necesidad que fueron transportados mediante dos embarcaciones y una aeronave.

La operación está coordinada a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud Pública, junto con la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y Promese/CAL.

El Poder Ejecutivo informó que el contingente de apoyo está integrado por: Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, encargado del envío inicial de alimentos y medicamentos esenciales.

Un buque de la Armada de República Dominicana, que refuerza el transporte logístico y el apoyo marítimo directo.

Un barco de mayor capacidad, contratado especialmente para esta misión, que trasladará el grueso de las raciones alimenticias y materiales de asistencia.

Entre los artículos enviados se incluyen raciones de comida cruda, medicamentos, colchones, mosquiteros, juegos de sábanas, colchonetas y otros artículos de primera necesidad, destinados a atender las urgentes condiciones de las familias afectadas por el fenómeno atmosférico.

Bolsas conteniendo la ayuda humanitaria enviada por la República Dominicana. Autoridades militares supervisan los paquetes para el envío.

Disposición de la República Dominicana

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que esta operación "representa el espíritu solidario y la disposición permanente de las Fuerzas Armadas dominicanas de acudir en auxilio de los pueblos hermanos de la región ante situaciones de emergencia".

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dijo que "con esta acción, la República Dominicana reafirma su compromiso con la cooperación caribeña y los principios de unidad, paz y apoyo mutuo que fortalecen la integración regional".

Insumos médicos

El director de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Méndez, explicó que las raciones enviadas contienen productos esenciales para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de Promese informaron que el envío incluye medicamentos, material médico y artículos de higiene básica para apoyar las labores de atención sanitaria de emergencia en territorio jamaicano.