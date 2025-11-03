Abinader responde críticas a decreto de emergencia por Melissa: "Hay una justificación especial"

Luis Abinader, presidente de la República, en LA Semanal con la Prensa del tres de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la República, Luis Abinader, respondió la tarde de este lunes a las críticas al decreto que emitió declarando de emergencia las compras y contrataciones para subsanar los daños ocasionados por la tormenta Melissa en el país.

El mandatario dijo que entiende que ese decreto era necesario ante los daños causados por el fenómeno atmosférico, sobre todo en los caminos vecinales de varias provincias.

"Por lo tanto, creo que hay una justificación especial en ese decreto de emergencia", acotó el gobernante en LA Semanal con la Prensa cuando un periodista le indicó que sectores del país han planteado que se desconoce aún, con precisión, cuáles han sido los daños en infraestructuras viales que provocó la tormenta, la cual se convirtió en huracán cuando salió del país.

En ese sentido, el gobernante expresó que acudió a las provincias San José de Ocoa y Barahona y, en todas ellas, el clamor era el mismo: reparar los caminos vecinales que resultaron afectados.

"Yo recorrí Ocoa, recorrí Barahona y también en Barahona fueron todas las regiones de Enriquillo y la petición de todos los agricultores son sobre los caminos vecinales, que son caminos que se han afectado", justificó el mandatario.

Cita otros decretos y transparencia

De igual modo, el mandatario resaltó que su gestión, en otras ocasiones, ha emitido decretos de emergencia, "y hemos dado un informe bien detallado anteriormente, en el pasado, de cómo se han utilizado"

Prometió que lo propio hará ahora con el decreto 627-25, emitido el 31 de octubre por una vigencia de 30 días. El mismo abarca las compras para el Distrito Nacional y 14 provincias, que son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.

"Y ese informe va a estar muy claro y muy detallado de cómo se utilizan los fondos en ese sentido" Luis Abinader Presidente de la República “

Reclamo del PLD por el decreto

Ayer domingo, dirigentes del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionaron la decisión del Gobierno de declarar emergencia nacional tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, al considerar que no existen razones suficientes para esa medida.

Francisco Javier García recomendó al presidente Luis Abinader "tener cuidado" con la aplicación de esas medidas. "Con los daños que provocó la tormenta Melissa, las instituciones públicas tienen capacidad suficiente para responder sin necesidad de una declaratoria de emergencia", afirmó, conforme a una nota de prensa suministrada por la organización.