Presidente Abinader anuncia inicio del plan nacional de asfaltado este viernes

El programa, pospuesto por la tormenta Melissa, busca mejorar la conectividad vial en todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader anunció que el viernes de esta semana comenzará el plan nacional de asfaltado, una iniciativa que había sido pospuesta por las lluvias provocadas por la tormenta Melissa.

El mandatario ofreció los detalles durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en la que también informó sobre las medidas de apoyo a los sectores afectados por el fenómeno atmosférico.

"Ustedes saben que el asfalto y el agua no van bien juntos. Se va a empezar ya a partir del viernes, si el agua lo permite, porque una de las partes más afectadas por las lluvias y las tormentas son las calles y carreteras", expresó Abinader al concluir la reunión de seguimiento a los daños.

Plan nacional de asfaltado

El 7 de agosto, el presidente presentó el plan nacional de asfaltado durante un encuentro con alcaldes y directores municipales en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

En esa ocasión, adelantó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lanzaría una licitación de gran alcance en octubre, cuyos trabajos serían coordinados con los gobiernos locales.

Posteriormente, el 29 de septiembre, Abinader reiteró que el proyecto abarcará las principales calles del país, incluidas las de la ciudad de Santiago.

Durante su espacio LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado explicó que la medida forma parte de un conjunto de intervenciones para mejorar la infraestructura vial y atender necesidades acumuladas por años en distintas provincias.

"Este es un esfuerzo nacional para mejorar la calidad de vida y la conectividad vial de nuestros municipios", afirmó el mandatario.