Abinader encabezará los actos por el aniversario de la Constitución en San Cristóbal

El mandatario inaugurará obras en el municipio Yaguate y Sabana Toro, y entregará títulos en Villa Fundación

    Expandir imagen
    Abinader encabezará los actos por el aniversario de la Constitución en San Cristóbal
    La bienvenida al municipio San Cristóbal, ubicada frente al Monumento a los Constituyentes, que honra a los 33 redactores de la primera Constitución dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader encabezará este jueves los actos conmemorativos por el 181 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, en la provincia de San Cristóbal

    La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana con la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, que se llevará a cabo en el auditorio menor del Instituto Politécnico Loyola

    Posteriormente, el mandatario presidirá el desfile Cívico-Militar en la avenida Constitución, coordinado por el Ministerio de Defensa y la Gobernación Provincial. 

    Otras actividades 

    Durante su agenda en la provincia, el jefe de Estado inaugurará el remozamiento y ampliación del Hospital Municipal de Yaguate, una obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS). 

    Asimismo, dejará inaugurada la carretera Sabana Toro–La Rosa, de cinco kilómetros de longitud, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). 

    La jornada concluirá con la entrega de títulos de propiedad en el sector Villa Fundación, beneficiando a miles de familias de la provincia. 

