Abinader encabezará los actos por el aniversario de la Constitución en San Cristóbal
El mandatario inaugurará obras en el municipio Yaguate y Sabana Toro, y entregará títulos en Villa Fundación
El presidente Luis Abinader encabezará este jueves los actos conmemorativos por el 181 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, en la provincia de San Cristóbal.
La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana con la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, que se llevará a cabo en el auditorio menor del Instituto Politécnico Loyola.
Posteriormente, el mandatario presidirá el desfile Cívico-Militar en la avenida Constitución, coordinado por el Ministerio de Defensa y la Gobernación Provincial.
Otras actividades
Durante su agenda en la provincia, el jefe de Estado inaugurará el remozamiento y ampliación del Hospital Municipal de Yaguate, una obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).
Asimismo, dejará inaugurada la carretera Sabana Toro–La Rosa, de cinco kilómetros de longitud, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
La jornada concluirá con la entrega de títulos de propiedad en el sector Villa Fundación, beneficiando a miles de familias de la provincia.