El Gobierno destinará 12 mil millones de pesos en ayudas especiales para apoyar a los sectores más afectados por el paso de la tormenta tropical Melissa en la República Dominicana.

La información fue anunciada la tarde de este miércoles por el presidente Luis Abinader, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde explicó que los recursos beneficiarán directamente a todos los ayuntamientos y juntas distritales que estuvieron de las comunidades que estuvieron en alerta roja. La ayuda para las instituciones municipales será no reembolsable.

La ayuda también abarcará a comerciantes y los productores agrícolas que sufrieron daños materiales y pérdidas en sus cultivos.

Sin embargo, acotó que "ese monto podría aumentar, dependiendo de otras informaciones que todavía estamos auditando y supervisando".

A los agricultores

Dijo que en el caso de los agricultores, el aporte será no reembolsable, a través del Banco Agrícola. Adicional, el Bagrícola dispondrá de dos mil millones de pesos para financiamiento a los productores.

Abinader recordó que este tipo de ayuda ya se ha aplicado en otras emergencias climáticas.

"Nosotros eso lo practicamos en otras ocasiones, como cuando el huracán Fiona, y también cuando algunas tormentas para no sobreendeudar tanto a los productores como tampoco adelantar recursos que después van a necesitar", afirmó.

El presidente dijo que el Ministerio de Agricultura también va a empezar un programa de arreglo de caminos vecinales que resultaron afectados por las lluvias de Melissa.

"Hemos hecho una visión integral de todos los afectados y estamos atendiéndolos a cada uno" Luis Abinader presidente “

RD$1,500 millones a Promipyme

Agregó que una de las instituciones a la cual le van a incrementar el crédito en 1,500 millones de pesos es al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con el fin de aumentar los créditos a microempresarios que fueron afectados.

Cañadas

Además, adelantó que se acelerará la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento de Cañadas, tanto en el Gran Santo Domingo como en las provincias, con el apoyo de la Corporación del Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo (Caasd) y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Programa de asfaltado

Abinader informó que a partir del viernes —si las lluvias lo permiten— se retomará un programa de asfaltado, previsto antes de Melissa, para calles y carreteras.

"A partir del viernes, si el agua lo permite, porque ustedes saben que una de las partes que afecta más el agua y las lluvias y las tormentas son las calles y carreteras y se necesita ahora mucho asfalto", acotó el mandatario.

Educación y Salud

En relación al sector Salud, el presidente indicó que se tomaron las medidas para prever las enfermedades que son tradicionales después de las tormentas.

Abinader también dijo que el Ministerio de Educación evalúa la implementación de un plan para la recuperación de las horas de docencia perdidas.