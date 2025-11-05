×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Melissa
Melissa

VIDEO | Gobierno dispone RD$12 mil millones para sectores afectados por Melissa

Los recursos beneficiarán a productores agrícolas y comunidades que sufrieron daños materiales y pérdidas en sus cultivos e infraestructuras

  • Stephanie Hilario Soto - Twitter

El Gobierno destinará 12 mil millones de pesos en ayudas especiales para apoyar a los sectores más afectados por el paso de la tormenta tropical Melissa en la República Dominicana.

La información fue anunciada la tarde de este miércoles por el presidente Luis Abinader, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde explicó que los recursos beneficiarán directamente a todos los ayuntamientos y juntas distritales que estuvieron de las comunidades que estuvieron en alerta roja. La ayuda para las instituciones municipales será no reembolsable.

La ayuda también abarcará a comerciantes y los productores agrícolas que sufrieron daños materiales y pérdidas en sus cultivos. 

Sin embargo, acotó que "ese monto podría aumentar, dependiendo de otras informaciones que todavía estamos auditando y supervisando". 

RELACIONADAS

A los agricultores

Dijo que en el caso de los agricultores, el aporte será no reembolsable, a través del Banco Agrícola. Adicional, el Bagrícola dispondrá de dos mil millones de pesos para financiamiento a los productores.

Abinader recordó que este tipo de ayuda ya se ha aplicado en otras emergencias climáticas

"Nosotros eso lo practicamos en otras ocasiones, como cuando el huracán Fiona, y también cuando algunas tormentas para no sobreendeudar tanto a los productores como tampoco adelantar recursos que después van a necesitar", afirmó. 

RELACIONADAS

El presidente dijo que el Ministerio de Agricultura también va a empezar un programa de arreglo de caminos vecinales que resultaron afectados por las lluvias de Melissa.

"Hemos hecho una visión integral de todos los afectados y estamos atendiéndolos a cada uno"Luis Abinaderpresidente

RD$1,500 millones a Promipyme

Agregó que una de las instituciones a la cual le van a incrementar el crédito en 1,500 millones de pesos es al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con el fin de aumentar los créditos a microempresarios que fueron afectados

Cañadas

Además, adelantó que se acelerará la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento de Cañadas, tanto en el Gran Santo Domingo como en las provincias, con el apoyo de la Corporación del Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo (Caasd) y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Programa de asfaltado

Abinader informó que a partir del viernes —si las lluvias lo permiten— se retomará un programa de asfaltado, previsto antes de Melissa, para calles y carreteras.

"A partir del viernes, si el agua lo permite, porque ustedes saben que una de las partes que afecta más el agua y las lluvias y las tormentas son las calles y carreteras y se necesita ahora mucho asfalto", acotó el mandatario. 

Educación y Salud

En relación al sector Salud, el presidente indicó que se tomaron las medidas para prever las enfermedades que son tradicionales después de las tormentas.

Abinader también dijo que el Ministerio de Educación evalúa la implementación de un plan para la recuperación de las horas de docencia perdidas.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.