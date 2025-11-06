Juan y Rafaela reciben sus títulos de propiedad luego de tres décadas de espera

Señor Juan Peralta de 75 años antes de recibir su título de propiedad este 6 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Juan Peralta ha vivido 75 años, de los cuales pasó tres décadas esperando el título de propiedad de los terrenos donde reside, en Villa Fundación, San Cristóbal.

Hoy, con su bastón, voz quebrada y canas blancas, manifiesta con entusiasmo su felicidad por ser finalmente propietario de su vivienda.

Asimismo, Rafaela García no puede ocultar su sonrisa al narrar que esperó durante 27 años el título de su casa en la misma localidad.

Este jueves 6 de noviembre, el Gobierno entregó los primeros 1,445 títulos de propiedad del Proyecto Moscú–San Cristóbal, desarrollado por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.

Los títulos entregados beneficiarán a más de 4,000 personas y representan un ahorro de 115.6 millones de pesos en costos procesales.

La actividad fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien informó que el proyecto contempla titular a un total de 3,300 beneficiarios.

En ese sentido, agregó que cerca de 2,000 títulos adicionales, correspondientes a zonas aledañas, se agilizarán para alcanzar más de 5,300 títulos en los próximos cuatro meses.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-06-at-50138-pm-9e3b5c17.jpeg Al centro, el presidente Luis Abinader durante la entrega de 1,445 títulos de propiedad en San Cristóbal, este 6 de noviembre de 2025, Día de la Constitución. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Si hay un programa que es de verdadera justicia social y económica, es este (el Plan Nacional de Titulación), porque los hace a ustedes propietarios y propietarias formales y eso es lo importante", dijo.

Abinader aseguró que esta acción representa una garantía de "seguridad y tranquilidad" para los beneficiarios.

El director de la Unidad de Titulación, Duarte Méndez, afirmó que este proyecto implicó el levantamiento de 249,265.18 metros cuadrados de terrenos.

"Este acto no marca el fin de nuestra labor, sino la continuación del compromiso firme del presidente con la gente", agregó.

Durante la actual gestión, el Gobierno ha entregado más de 134,000 títulos de propiedad a personas que viven en zonas vulnerables.

Hospital de Yaguate

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-06-at-34441-pm-a0843a02.jpeg Hospital Municipal de Yaguate luego de su remozamiento general. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de su apretada agenda en San Cristóbal con motivo del 181 aniversario de la Constitución dominicana, el presidente Abinader entregó el remozamiento general y la nueva emergencia del Hospital Municipal de Yaguate.

La obra, ejecutada por el SNS, tuvo una inversión superior a 126 millones de pesos. Esta medida busca beneficiar a más de 42,000 habitantes, quienes ahora reciben atenciones médicas en condiciones seguras.

Las autoridades explicaron que las labores de remozamiento incluyeron una infraestructura renovada, equipamiento de última generación y un nuevo sistema de media tensión que optimiza la operación del centro.

El hospital cuenta ahora con consultorios generales, quirófano, sala de partos, laboratorio, rayos X, área de internamiento, unidad neonatal, vacunación y un consultorio especializado en tuberculosis, además de una nueva emergencia construida desde cero, que dispone de áreas de triaje, curas, nebulización, observación y reanimación.

Durante el acto inaugural, el mandatario informó que el municipio recibirá una nueva ambulancia, ensamblada en San Cristóbal, gracias a la coordinación con el general Juan Manuel Méndez, del Centro de Operaciones de Emergencias.

Inauguran tramo carretero Sabana Toro–La Rosa en San Cristóbal

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/whatsapp-image-2025-11-06-at-51423-pm-37becdf8.jpeg Tramo carretero Sabana Toro–La Rosa. (FUENTE EXTERNA)

El Gobierno presentó al pueblo de San Cristóbal la rehabilitación del tramo carretero Sabana Toro–La Rosa. La vía, que conduce hacia la Central Hidroeléctrica Valdesia, fue ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), con una inversión de 200,982,601 pesos.

El proyecto, desarrollado por el Grupo Gil Calvo SRL, abarcó la intervención de cinco kilómetros de vía e incluyó la construcción de contenes y aceras, asfaltado, señalización vertical y horizontal, drenaje pluvial, limpieza de cañadas y la reubicación de postes eléctricos de media tensión.

