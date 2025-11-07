Agenda de Abinader este sábado será de carácter religioso y patriótico

El presidente Luis Abinader presidirá en el Palacio Nacional el acto de traslado de los restos de Juan Rodríguez García (Juancito Rodríguez), ( KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader realizará este sábado una agenda centrada en actos de carácter religioso y patriótico, según informó la Dirección de Prensa del Presidente.

A las 10:00 de la mañana, el mandatario asistirá a la creación canónica y ordenación del obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, de la diócesis Stella Maris, en la provincia Santo Domingo. La ceremonia se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque del Este.

Luego, a las 3:00 de la tarde, Abinader presidirá en el Palacio Nacional el acto de traslado de los restos de Juan Rodríguez García (Juancito Rodríguez), reconocido luchador antitrujillista recientemente declarado Héroe Nacional.

El homenaje obedece al decreto 288-25, con el cual Abinader destaca la vida ejemplar, valentía y sacrificio de Rodríguez en favor de la democracia dominicana. La disposición también instruye el traslado de sus restos al Panteón de la Patria y crea una comisión oficial encargada de coordinar las ceremonias correspondientes.

La comisión está integrada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe; el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, y el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá.

