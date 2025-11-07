×
LA Semanal con la Prensa se realizará el lunes en Punta Cana

Participarán periodistas de esa provincia y de la capital

    Expandir imagen
    LA Semanal con la Prensa se realizará el lunes en Punta Cana
    El presidente Luis Abinade durante LA Semanal con la Prensa del lunes 3 de noviembre. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    La Presidencia de la República informó que la edición de LA Semanal con la Prensa del próximo lunes 10 de noviembre se llevará a cabo en Punta Cana, provincia La Altagracia.

    Al encuentro, que se hará desde el Centro de Convenciones del hotel Barceló Bávaro, han sido convocados periodistas de la capital, así como comunicadores de la zona este del país.

    La rueda de prensa que el presidente Luis Abinader ofrece cada lunes para responder preguntas de los medios, ha sido trasladada en otras ocasiones a localidades del interior, entre ellas San Pedro de Macorís, Montecristi y Duarte.

    Otros lugares

    Asimismo, ha tenido como escenario la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y recientemente el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

