Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial cambiará de nombre

El presidente Luis Abinader dispuso mediante el decreto 530-25 que la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial pase a denominarse Dirección de Desarrollo Provincial. Esta nueva entidad funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived).

La disposición establece que la Dirección de Desarrollo Provincial asumirá las funciones de la antigua comisión, con excepción de aquellas relacionadas con infraestructuras viales de carácter nacional, que continuarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

"La dirección tendrá como misión formular, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a planes y proyectos de infraestructura social comunitaria orientados a mejorar las condiciones de vida en los territorios, mediante intervenciones oportunas, pertinentes y sostenibles, en armonía con las políticas públicas definidas por el Mived", establece el documento.

Asimismo, las obras comunitarias de acceso local deberán ser coordinadas entre la nueva dirección, el MOPC y los gobiernos locales, siempre bajo la rectoría del Mived.

Disposiciones

El decreto fue dirigido al Ministerio de Administración Pública, al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), a la Dirección General de Presupuesto y a las demás instituciones correspondientes, "para su conocimiento y ejecución".

La Dirección de Desarrollo Provincial asumirá la titularidad de los derechos, bienes, relaciones contractuales, recursos humanos, activos financieros y compromisos jurídicos de la anterior Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, incluyendo aquellos derivados de procedimientos administrativos, judiciales o cualquier otra obligación legal en curso.

Según el decreto, la medida forma parte del proceso de reestructuración de la Administración Pública Central, con el objetivo de mejorar la eficiencia, evitar la duplicidad de funciones y garantizar el uso racional de los recursos públicos, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Con la entrada en vigencia de este decreto, queda derogado el número 313-97, que había creado originalmente la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial en 1997.

