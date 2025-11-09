República Dominicana concluye entrega de ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba

Representantes de la República Dominicana entregan ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba para ayudar a los afectados por el huracán Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano informó este domingo la culminación exitosa de la entrega de la ayuda humanitaria enviada a Jamaica y Cuba, en el marco de la Operación "Solidaridad Caribeña".

El programa fue desarrollado en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, como expresión del compromiso solidario del país con las naciones del Caribe afectadas por el paso del huracán Melissa.

La operación fue coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud Pública, junto a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y Promese/CAL, con el propósito de ofrecer una respuesta rápida, eficiente y solidaria ante las necesidades urgentes generadas por el fenómeno atmosférico.

Apoyo solidario y cooperación regional

El envío incluyó alimentos:

Medicamentos

Colchones

Mosquiteros

Juegos de sábanas

Colchonetas

Artículos de higiene básica

Fueron transportados mediante tres embarcaciones y una aeronave pertenecientes a la Fuerza Aérea y la Armada de República Dominicana.

La ayuda fue recibida en su totalidad por las autoridades de Jamaica y Cuba, en coordinación con organismos de socorro y autoridades locales, garantizando que los insumos llegaran directamente a las comunidades más afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/9b6826c0-b2e4-43fd-8a21-8fdb7207e199-56447d31.jpg Ayuda enviada por República Dominicana a Jamaica y Cuba, países afectados por el huracán Melissa. (FUENTE EXTERNA)

"La Operación Solidaridad Caribeña representa un hito en la política exterior y de defensa de la República Dominicana, al consolidar la capacidad del país para movilizar recursos humanos y logísticos en favor de pueblos hermanos ante situaciones de emergencia", dijo el Gobierno en una información enviada a la prensa.

También indica que esta acción "reafirma el liderazgo del Gobierno dominicano en materia de cooperación regional y respuesta humanitaria", así como la disposición permanente de sus instituciones para actuar con eficiencia, solidaridad y sentido de responsabilidad compartida.