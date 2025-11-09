×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ayuda humanitaria República Dominicana
ayuda humanitaria República Dominicana

República Dominicana concluye entrega de ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba

La ayuda incluye alimentos y medicamentos para las comunidades afectadas

    Expandir imagen
    República Dominicana concluye entrega de ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba
    Representantes de la República Dominicana entregan ayuda humanitaria a Jamaica y Cuba para ayudar a los afectados por el huracán Melissa. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno dominicano informó este domingo la culminación exitosa de la entrega de la ayuda humanitaria enviada a Jamaica y Cuba, en el marco de la Operación "Solidaridad Caribeña".

    El programa fue desarrollado en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, como expresión del compromiso solidario del país con las naciones del Caribe afectadas por el paso del huracán Melissa.

    La operación fue coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud Pública, junto a la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y Promese/CAL, con el propósito de ofrecer una respuesta rápida, eficiente y solidaria ante las necesidades urgentes generadas por el fenómeno atmosférico.

    Apoyo solidario y cooperación regional

    El envío incluyó alimentos:

    Medicamentos

    • Colchones
    • Mosquiteros
    • Juegos de sábanas
    • Colchonetas
    • Artículos de higiene básica

    Fueron transportados mediante tres embarcaciones y una aeronave pertenecientes a la Fuerza Aérea y la Armada de República Dominicana.

    La ayuda fue recibida en su totalidad por las autoridades de Jamaica y Cuba, en coordinación con organismos de socorro y autoridades locales, garantizando que los insumos llegaran directamente a las comunidades más afectadas.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Ayuda enviada por República Dominicana a Jamaica y Cuba, países afectados por el huracán Melissa. (FUENTE EXTERNA)

    "La Operación Solidaridad Caribeña representa un hito en la política exterior y de defensa de la República Dominicana, al consolidar la capacidad del país para movilizar recursos humanos y logísticos en favor de pueblos hermanos ante situaciones de emergencia", dijo el Gobierno en una información enviada a la prensa.

    También indica que esta acción "reafirma el liderazgo del Gobierno dominicano en materia de cooperación regional y respuesta humanitaria", así como la disposición permanente de sus instituciones para actuar con eficiencia, solidaridad y sentido de responsabilidad compartida.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.