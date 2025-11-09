×
Advierten que presencia de expresidentes en agenda pública limita la renovación del liderazgo

El sociólogo Cándido Mercedes también afirmó que la pobreza y la desigualdad han disminuido en el país

    Advierten que presencia de expresidentes en agenda pública limita la renovación del liderazgo
    Los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, y el presidente Luis Abinader.

    El sociólogo Cándido Mercedes cuestionó la continua participación de los expresidentes dominicanos en los debates políticos, al considerar que esa práctica limita la renovación del liderazgo nacional y mantiene a la sociedad enfocada en el pasado.

    Durante su intervención en el programa "Reseñas, el Podcast", Mercedes sostuvo que República Dominicana es el único país donde los exmandatarios mantienen protagonismo permanente en la esfera pública, a diferencia de otros países de la región en los que los líderes se retiran tras concluir sus mandatos.

    • "Este es el único país del mundo donde tres expresidentes están todos los días en la prensa", expresó.

    El analista comparó la situación con la de naciones como Costa Rica, Chile y Estados Unidos, donde, según dijo, los exgobernantes se alejan de los asuntos coyunturales. Agregó que la presencia constante de los antiguos mandatarios impide el surgimiento de nuevas figuras políticas.

    "Tenemos que insistir en el futuro. El pasado no existe. El pasado está en la mente tuya, en la mente mía. Ya pasó", manifestó.

    Mercedes explicó que los partidos y la sociedad deben enfocarse en construir un liderazgo basado en la ética, la formación y la institucionalidad, más que en la figura de los mismos actores.

    Pobreza y desigualdad

    En su participación, el sociólogo también destacó que los indicadores de pobreza y desigualdad social han mostrado mejoras, aunque persisten brechas estructurales en la distribución de la riqueza.

    "República Dominicana ha disminuido significativamente la pobreza y la desigualdad", afirmó.

    Al detallar las cifras, indicó que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, "bajó de 48 a 38", y señaló que, pese a la reducción, "el 1 % más rico de este país tiene los ingresos equivalentes al 70 % de la población dominicana y el 90 % de las riquezas", precisó.

