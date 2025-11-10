La edición de "La Semanal con la Prensa" correspondiente a este lunes 10 de noviembre se lleva a cabo en Punta Cana, provincia La Altagracia, y no como es habitual en el Palacio Nacional.

El encuentro con los medios, encabezado por el presidente Luis Abinader, se inició a las 3:00 de la tarde desde el Centro de Convenciones del hotel Barceló Bávaro, donde han sido convocados periodistas de la capital, así como comunicadores de toda la zona Este del país.

Durante la actividad, el jefe de Estado aborda temas relevantes de su gestión y responde preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación nacionales y plataformas digitales, como se ha hecho costumbre cada lunes.

Otros escenarios de "LA Semanal"

Aunque habitualmente se celebra en el Palacio Nacional, "La Semanal con la Prensa" también ha sido trasladada en otras ocasiones a diferentes localidades del país y del exterior.

Entre las provincias que han servido de sede figuran San Pedro de Macorís, Montecristi, Duarte y en Santiago, donde el mandatario realizó el encuentro el pasado 29 de septiembre en la comunidad Arroyo Gurabo.

Asimismo, la actividad también ha tenido como escenario el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, y la ciudad de Nueva York.