“Queremos turistas, no delincuentes”, la advertencia de Abinader

El presidente de la República, Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa de este 10 de noviembre de 2025 efectuada en Punta Cana, La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes en Punta Cana, provincia La Altagracia, que la República Dominicana promueve un modelo de turismo sano y familiar, dejando claro que el país “quiere turistas, no delincuentes”.

No obstante, el mandatario destacó que el 99.9 % de los turistas que visita la nación "es sano" y que, desde el gobierno, quieren evitar que ese pequeño porcentaje, de 0.1, “que representa un riesgo, llegue al país”

Abinader destacó que el proyecto busca que el turismo que se desarrolle en Pedernales nazca bajo un enfoque ético y responsable.

" Y queremos hacerlo iniciando ese nuevo polo como es el caso de Pedernales" Luis Abinader Presidente de la República “

“Queremos que este nuevo polo turístico se inicie como un turismo sano, que es lo conveniente, no solo desde el punto de vista ético, sino también social. La inmensa mayoría de los visitantes, el 99.9%, son turistas sanos, pero queremos evitar que ese 0.1% que representa un riesgo llegue al país”, señaló.

El presidente recordó que el Gobierno también trabaja para mejorar la situación en otros destinos del país, como Sosúa, en Puerto Plata, donde señaló que se han ejecutado acciones para erradicar prácticas vinculadas a la explotación sexual de menores y fortalecer el turismo familiar.

"Por lo tanto, es algo que la primera dama ha estado preocupada (...) y que nosotros como gobierno también la apoyamos", remarcó.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, que se celebró en Punta Cana, provincia La Altagracia, en el marco del programa ICAN 2025, la Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos organizada por la OACI, donde presentó los avances de la aviación aérea en el país y su papel en la consolidación del turismo.

Pedernales y protección de la niñez

Durante durante la presentación del Plan de Protección a la Niñez en el Polo Turístico de Cabo Rojo–Pedernales, una iniciativa encabezada por la primera dama Raquel Arbaje, en coordinación con la embajada de España, el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, y la organización 7th Children, Arbaje reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez, asegurando que la iniciativa en Pedernales servirá como modelo para el desarrollo turístico sostenible en toda la República Dominicana.

De su lado, la embajadora de España, Loria Arribalzaga, valoró el esfuerzo conjunto, resaltando que esta iniciativa podría convertir a Pedernales en el primer destino de la región libre de explotación infantil y sexual, “un ejemplo de que se puede crecer económicamente sin dejar de lado la protección a los niños y niñas”.