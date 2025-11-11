Abinader recibe en el Palacio Nacional a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul
El encuentro destacó el papel de la diáspora dominicana y su aporte al desarrollo bilateral
El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en el marco de una visita oficial orientada a fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambos gobiernos.
La gobernadora Hochul arribó a la Casa de Gobierno acompañada del congresista Adriano Espaillat y de una delegación integrada por líderes gubernamentales y comunitarios del estado de Nueva York.
- Durante el encuentro se abordaron temas de interés común, entre ellos el reconocimiento al papel protagónico de la diáspora dominicana en esa ciudad y su contribución al desarrollo económico, social y cultural de ambos pueblos.
Acercamiento con RD
La visita de la gobernadora Hochul consolida una agenda de acercamiento institucional con la República Dominicana y reafirma el compromiso compartido de continuar promoviendo iniciativas conjuntas en beneficio de las comunidades dominicanas residentes en los Estados Unidos.