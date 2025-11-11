Abinader y gobernadora Kathy Hochul firman acuerdo para fortalecer cooperación entre RD y NY

El presidente Luis Abinader (centro), junto a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (izq.) y el canciller Roberto Álvarez (derecha), durante la firma del acuerdo. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunciaron este martes un acuerdo histórico destinado a reafirmar y fortalecer los lazos culturales, sociales y económicos entre ambos gobiernos.

El compromiso se formalizó mediante la firma de una Declaración de Intención que establece nuevas áreas de cooperación en preparación ante desastres, innovación agrícola y desarrollo económico, con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible y mutuamente beneficioso.

La Declaración de Intención, firmada por la gobernadora Hochul y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, contó con el presidente Abinader como testigo.

Según se informó mediante una nota de prensa , l a Declaración de Intención también establece una asociación colaborativa y el intercambio de mejores prácticas, experiencias y soluciones innovadoras para ayudar en la planificación de preparación ante desastres, programación y entrenamiento de manejo de emergencias, y la exploración del uso de estrategias de innovación técnica, incluyendo vigilancia con drones de Nuair, para asistir en evaluaciones pre y post-desastre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-11-at-14217-pm-0d60d58a.jpeg La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, firman la Declaración de Intención para fortalecer la cooperación bilateral (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

En el acto, Abinader indicó que esta nueva declaración de intención permitirá ampliar las áreas de cooperación entre la República Dominicana y el estado de Nueva York.

Mencionó la posibilidad de trabajar conjuntamente en temas de seguridad con el uso de nuevas tecnologías como drones, así como en educación, turismo y programas de salud que beneficien tanto a los dominicanos residentes en el exterior como a los que retornen al país.

"Este acuerdo marco nos permitirá trabajar en todas las áreas para tener una relación más efectiva y eficiente entre la República Dominicana y ese gran estado de Nueva York, donde viven muchos de nuestros compatriotas que hoy son médicos, policías y profesionales destacados", afirmó.

El jefe de Estado expresó su satisfacción por la visita de la gobernadora Hochul, destacando los profundos lazos que unen al pueblo dominicano con el estado de Nueva York.

"La República Dominicana tiene una relación muy especial con los Estados Unidos, pero con Nueva York es una relación aún más cercana. Casi cada dominicano tiene una historia que contar, un familiar o una experiencia vinculada a esa ciudad", añadió.

Extiende invitación

Abinader resaltó la colaboración del congresista Adriano Espaillat, a quien definió como un puente fundamental entre ambos gobiernos. "Adriano ha sido esencial en estos encuentros y representa dignamente al pueblo dominicano en el Congreso de los Estados Unidos".

Finalmente, el presidente agradeció la visita de la gobernadora Hochul y la invitó a regresar próximamente al país en una visita de carácter turístico.

"Esperamos que en su próxima visita pueda disfrutar con calma de nuestras playas, montañas y patrimonios históricos. Usted está en la primera ciudad del Nuevo Mundo y tenemos mucho que ofrecer".

De su lado, la gobernadora del afirmó que la relación entre su estado y la República Dominicana atraviesa uno de sus mejores momentos, sustentada en los lazos culturales, familiares y económicos que unen a ambas comunidades y destacó una serie de acuerdos destinados a fortalecer la cooperación bilateral en materia comercial, educativa y de gestión de emergencias.

Hochul expresó su orgullo por la presencia de más de un millón de dominicanos en Nueva York, a quienes describió como una comunidad trabajadora y comprometida con el progreso tanto de su país de origen como del estado que los acoge.

"Es una de las comunidades dominicanas más grandes fuera de este gran país, llena de personas con sueños de construir una vida mejor para sus familias".

Durante el encuentro, la gobernadora informó que, en virtud del acuerdo, la República Dominicana será el próximo destino principal del programa Global New York, una iniciativa que promueve el intercambio de inversiones, innovación y comercio bilateral.

"Este acuerdo permitirá conectar a emprendedores e inversionistas en sectores como la agricultura, la manufactura y la tecnología, incluyendo drones e inteligencia artificial", explicó Hochul. "Cuando la República Dominicana prospera, Nueva York también prospera", agregó.

Alianza académica

Hochul informó el lanzamiento de una alianza académica plurianual entre universidades de Nueva York y de la República Dominicana, con el propósito de fomentar la investigación y la formación en temas de resiliencia de infraestructura y desarrollo sostenible.

"Se trata de solidaridad", afirmó la gobernadora. "No podemos detener las tormentas, pero sí podemos salvar vidas, reconstruir más rápido y asegurar que nuestros hijos tengan un futuro más seguro y mejor".