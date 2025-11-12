Gobierno aporta RD$27 millones para casa de acogida de sacerdotes en Mao-Montecristi

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, entregó los fondos a la diócesis de Mao-Montecristi. Los recibió el obispo monseñor Diómedes Espinal de León. ( FUENTE EXTERNA )

Por disposición del presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, entregó a la Diócesis de Mao-Montecristi un aporte de RD$27 millones para la adquisición de una casa de acogida destinada a sacerdotes ancianos y enfermos que han dedicado su vida al servicio pastoral en la región.

El cheque fue recibido por el obispo, monseñor Diómedes Espinal de León, quien expresó su profundo agradecimiento por la sensibilidad del Gobierno hacia esta causa.

El ministro Bautista resaltó que la iniciativa busca garantizar una vejez dignificada a los sacerdotes que han cumplido fielmente su misión espiritual.

"El presidente Abinader ha dispuesto estos fondos para apoyar a quienes han servido con entrega a la Iglesia y a la sociedad dominicana", afirmó, señalando que esta acción refleja el compromiso del Gobierno con los valores humanos y la labor pastoral, se destacó en una nota de prensa.

De su lado, monseñor Espinal calificó la contribución como "un acto de generosidad y caridad cristiana", y destacó que la obra beneficiará a religiosos que durante décadas han sido guía y apoyo para miles de familias en las comunidades del noroeste.

En el acto también estuvieron presentes la gobernadora Marta Collado, el alcalde Yohendy Jiménez Bonilla y representantes del clero local.

Provincias de la diócesis

La Diócesis de Mao-Montecristi agrupa a los católicos de las provincias Valverde, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, y es una de las comunidades religiosas más extensas y activas del país.

Con este respaldo, el Gobierno reafirma su apoyo a las instituciones que promueven la fe, la solidaridad y el bienestar espiritual del pueblo dominicano.