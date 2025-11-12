Nuevo edificio de Interior y Policía en la Núñez de Cáceres ocupará área de 2,000 metros cuadrados

Fachada principal del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) informó que el proyecto de traslado del Ministerio de Interior y Policía (MIP) al campus del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) en la avenida Núñez de Cáceres contempla una remodelación, reforzamiento y ampliación de las actuales instalaciones, sin que el IIBI sea reubicado.

La institución detalló a Diario Libre, que el plan incluye la construcción de un tercer nivel en estructura metálica en tres de las edificaciones existentes, así como un anexo que conectará dos de los edificios que serán ocupados por el IIBI.

Además, el Mived explicó que se levantará un edificio de un nivel en la zona asignada al Ministerio de Interior y Policía.

El terreno

El proyecto abarca un terreno de 26,176.32 metros cuadrados, de los cuales 2,230.41 m² corresponderán a la ampliación del IIBI y 2,082.00 m² al área que ocupará Interior y Policía.

El Mived precisó que ambas instituciones compartirán el mismo campus, aunque el IIBI reducirá su ocupación a dos de los edificios "para hacer un uso más eficiente del espacio".

Asimismo, señaló que ya existe un diseño arquitectónico aprobado y consensuado por las autoridades de ambas entidades.

Impacto vial

En cuanto al impacto vial, el ministerio explicó que se diseñó una estrategia de accesos que prioriza la avenida Núñez de Cáceres como vía principal de entrada al complejo.

Mientras que la avenida Olof Palme se mantendrá "en un segundo plano como vía de acceso principal".

De acuerdo con el Mived, esta medida busca asegurar que el flujo de visitantes no interfiera con el tránsito de los sectores residenciales cercanos, como San Gerónimo, Los Prados y Las Praderas.

A mediados de octubre, el Mived publicó la licitación en el portal de Compras y Contrataciones Públicas que contempla la mudanza de las oficinas de Interior y Policía hacia el edificio donde opera el IIBI.