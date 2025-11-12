Raquel Peña destaca rápida recuperación tras apagón general

La vicepresidenta Raquel Peña habla con miembros de la prensa sobre el restablecimiento del servicio eléctrico y las investigaciones en curso por el apagón general. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, resaltó la rápida recuperación del servicio eléctrico nacional tras el apagón general registrado la tarde-noche de ayer.

"Realmente fue una falla que todavía se está investigando. Vamos a esperar los resultados de las investigaciones, pero lo importante es que todos los técnicos, bajo la dirección e instrucciones del presidente Abinader, trabajaron de inmediato para restablecer la energía eléctrica en todo el territorio nacional, y se logró en horas récord", explicó la vicepresidenta.

Investiga causas del apagón

Peña informó que las causas de la falla aún se encuentran bajo investigación.

Peña ofreció las declaraciones previo a su participación en la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, realizada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en Santiago.

Peña destacó que el encuentro en Santiago forma parte del compromiso del Gobierno de llevar el seguimiento de los planes de seguridad a todo el país, no solo a Santo Domingo.

"Por primera vez, este tipo de reunión se realiza fuera de la capital, para que todo el país, y en este caso Santiago, conozca de primera mano el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea que encabeza el presidente Abinader cada lunes", señaló.

En el encuentro participan altos mandos policiales y militares, además de representantes del Ministerio Público.