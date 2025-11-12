×
Apagón general

Raquel Peña destaca rápida recuperación tras apagón general

Dijo continúan investigaciones sobre la causa

Expandir imagen
Raquel Peña destaca rápida recuperación tras apagón general
La vicepresidenta Raquel Peña habla con miembros de la prensa sobre el restablecimiento del servicio eléctrico y las investigaciones en curso por el apagón general. (FUENTE EXTERNA)

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, resaltó la rápida recuperación del servicio eléctrico nacional tras el apagón general registrado la tarde-noche de ayer.

"Realmente fue una falla que todavía se está investigando. Vamos a esperar los resultados de las investigaciones, pero lo importante es que todos los técnicos, bajo la dirección e instrucciones del presidente Abinader, trabajaron de inmediato para restablecer la energía eléctrica en todo el territorio nacional, y se logró en horas récord", explicó la vicepresidenta.

Investiga causas del apagón

Peña informó que las causas de la falla aún se encuentran bajo investigación.

Peña ofreció las declaraciones previo a su participación en la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, realizada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en Santiago.

  • Peña destacó que el encuentro en Santiago forma parte del compromiso del Gobierno de llevar el seguimiento de los planes de seguridad a todo el país, no solo a Santo Domingo.

"Por primera vez, este tipo de reunión se realiza fuera de la capital, para que todo el país, y en este caso Santiago, conozca de primera mano el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea que encabeza el presidente Abinader cada lunes", señaló.

En el encuentro participan altos mandos policiales y militares, además de representantes del Ministerio Público.

