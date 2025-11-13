Ministerio de Relaciones Exteriores recibe máximo galardón en Premio Nacional a la Calidad

De derecha a izquierda, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el viceministro del Mirex, Otilio López, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, durante la entrega del Premio Nacional a la Calidad en el sector público. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro deAdministración Pública, Sigmund Freund, encabezaron la XXI edición del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público, donde fueron reconocidas 12 instituciones, y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) se alzó con el máximo galardón.

El Mirex) recibió la medalla de oro por obtener resultados consistentes en indicadores de cumplimiento de su Política Transversal de Sostenibilidad Ambiental y acciones de impacto en la calidad de vida de los dominicanos residentes en el exterior.

Peña destacó que premiar la calidad de tantas instituciones es un reflejo de que "la administración pública dominicana tiene rumbo, tiene método, tiene talento y tiene compromiso".

Subrayó que la República Dominicana vive un proceso profundo de reforma y modernización del Estado que se evidencia en la simplificación de trámites, digitalización de servicios, eficiencia creciente de las entidades y en la confianza que los ciudadanos depositan cada vez más en ellas.

De su lado, el ministro de Administración Públicas, Sigmund Freund, refirió que esta premiación forma parte de una estrategia de largo plazo para implementar un modelo de gestión que permita al país avanzar "hacia un estado, institucionalmente orquestado para asumir los desafíos que nos impone una sociedad cada día más exigente y un país que requiere elevar sus niveles de competitividad para seguir creciendo con estabilidad y bienestar para todos".

"Con esta estrategia buscamos que las instituciones se destaquen por la calidad en su gestión, impulsando un liderazgo visionario, innovador y comprometido con la mejora continua de los servicios", expresó.

Freund destacó que la misión del MAP es sentar las bases institucionales y fomentar estándares de excelencia en la gestión pública para construir un "estado moderno, eficiente y centrado en las personas".

¿Qué instituciones fueron reconocidas y por qué?

Además del Mirex, también fueron galardonadas con medalla de plata:

La Contraloría General de la República (CGR)

de la República (CGR) La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP)

La Dirección General de Presupuesto (Digepres)

El Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu)

El Servicio Nacional de Salud (SNS).

Con medalla de bronce fueron reconocidas:

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia)

de la Competencia (Pro-Competencia) El Consejo Nacional de la Seguridad Social(CNSS)

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep)

El Ministerio de la Juventud

El Museo Nacional de Historia Natural, Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur (MNHN)

La Dirección General de Aduanas (DGA).

¿Cuántas instituciones participaron ?

En total, 19 instituciones presentaron sus postulaciones, entre ellas, ministerios, superintendencias, administradoras generales, direcciones ejecutivas, generales y nacionales o su equivalente, de la administración central, y descentralizadas del Poder Ejecutivo, las cuales abarcan los sectores de energía, finanzas, seguridad social y cultura.

La presidenta del jurado, Lourdes Nivar, destacó que el jurado tuvo que valorar desde sistemas que agilizan trámites y reducen la burocracia, hasta iniciativas que promueven la equidad, la inclusión y la sostenibilidad.