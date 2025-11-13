Paliza encabezará visita a Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial en Miami

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezará este viernes la delegación oficial que visitará a dos Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial (IA) en Miami, Estados Unidos, como parte del acuerdo firmado recientemente entre la República Dominicana y la empresa Nvidia, referente mundial en tecnologías de cómputo acelerado.

La misión incluye a la embajadora María Isabel Castillo; al director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista, y el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz.

Una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia señala que la delegación sostendrá encuentros con autoridades académicas y líderes de innovación para conocer de primera mano modelos avanzados de formación de talento, gobernanza tecnológica, incubación de startups y esquemas de colaboración público-privada.

Importancia de los Centros de Excelencia en IA para RD

El recorrido abarca el Miami Dade College AI Center y el Alan B. Levan | NSU Broward Center of Innovation, instituciones reconocidas por su infraestructura de vanguardia y sus programas de desarrollo en inteligencia artificial.

La nota destaca que esta agenda constituye un paso clave en el proceso de preparación y diseño de los futuros Centros de Excelencia en IA que se proyectan para el país, y forma parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la construcción de un ecosistema nacional de innovación y transformación digital.