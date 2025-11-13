Paliza encabezará visita a Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial en Miami
La visita incluirá discusiones sobre el desarrollo de talento especializado
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezará este viernes la delegación oficial que visitará a dos Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial (IA) en Miami, Estados Unidos, como parte del acuerdo firmado recientemente entre la República Dominicana y la empresa Nvidia, referente mundial en tecnologías de cómputo acelerado.
La misión incluye a la embajadora María Isabel Castillo; al director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista, y el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz.
Una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia señala que la delegación sostendrá encuentros con autoridades académicas y líderes de innovación para conocer de primera mano modelos avanzados de formación de talento, gobernanza tecnológica, incubación de startups y esquemas de colaboración público-privada.
Importancia de los Centros de Excelencia en IA para RD
- El recorrido abarca el Miami Dade College AI Center y el Alan B. Levan | NSU Broward Center of Innovation, instituciones reconocidas por su infraestructura de vanguardia y sus programas de desarrollo en inteligencia artificial.
La nota destaca que esta agenda constituye un paso clave en el proceso de preparación y diseño de los futuros Centros de Excelencia en IA que se proyectan para el país, y forma parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la construcción de un ecosistema nacional de innovación y transformación digital.