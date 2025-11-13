×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Paliza
Paliza

Paliza encabezará visita a Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial en Miami

La visita incluirá discusiones sobre el desarrollo de talento especializado

    Expandir imagen
    Paliza encabezará visita a Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial en Miami
    El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezará este viernes la delegación oficial que visitará a dos Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial (IA) en Miami, Estados Unidos, como parte del acuerdo firmado recientemente entre la República Dominicana y la empresa Nvidia, referente mundial en tecnologías de cómputo acelerado.

    La misión incluye a la embajadora María Isabel Castillo; al director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista, y el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz

    Una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia señala que la delegación sostendrá encuentros con autoridades académicas y líderes de innovación para conocer de primera mano modelos avanzados de formación de talento, gobernanza tecnológica, incubación de startups y esquemas de colaboración público-privada.

    RELACIONADAS

    Importancia de los Centros de Excelencia en IA para RD

    • El recorrido abarca el Miami Dade College AI Center y el Alan B. Levan | NSU Broward Center of Innovation, instituciones reconocidas por su infraestructura de vanguardia y sus programas de desarrollo en inteligencia artificial.

    La nota destaca que esta agenda constituye un paso clave en el proceso de preparación y diseño de los futuros Centros de Excelencia en IA que se proyectan para el país, y forma parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con la construcción de un ecosistema nacional de innovación y transformación digital.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.