Abinader entrega apartamentos, polideportivo y un destacamento en SDE

La agenda del presidente en el municipio conllevó la entrega de obras como un destacamento en el sector Los Mina Viejo.

Este sábado, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de un polideportivo y una estación policial en Santo Domingo Este.

Las actividades precedieron el acto de inauguración de 360 nuevos apartamentos del proyecto habitacional Ciudad Real, en San Luis.

El Polideportivo Isabelita Profesor Virgilio Frías, entregado en el Ensanche Isabelita, busca satisfacer las necesidades deportivas de la comunidad.

El recinto deportivo cuenta con graderías rehabilitadas, iluminación de alta eficiencia, áreas más seguras para los usuarios y adecuaciones que permitirán su uso para actividades culturales y recreativas.

En la actividad, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, resaltó la inversión ejecutada por el Gobierno en favor del deporte y las obras comunitarias del municipio y subrayó que la inauguración del techado forma parte de un proyecto que incluye el inicio reciente de otros 11 techados deportivos, con una inversión que supera los 350 millones de pesos.

Estación de Policía en Los Mina Viejo.

"Creo que ningún presidente de la historia había invertido tanto, al mismo tiempo y en una misma dirección, para el deporte de nuestro municipio", afirmó.

Destacamento

Más tarde, el mandatario acudió al sector Los Mina Viejo para entregar una moderna estación de Policía.

Se trata de la estación número 73 que se entrega en lo que va de año, de acuerdo con el comisionado para la reforma policial, Luis García. La meta para el primer trimestre del año será remozar o construir 105 estaciones policiales para ampliar la red de servicios de la institución en el país.

La Estación Policial Los Mina Viejo cuenta con recepción, dormitorios separados para agentes masculinos y femeninos, celdas diferenciadas y otros espacios mejorados.

