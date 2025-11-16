Abinader destituye al director de la Opret a casi una semana de apagón general

El director de la Opret, Rafael Santos Pérez, destituido este domingo fue designado por Abinader en agosto del 2020. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader destituyó hoy al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, a casi una semana del apagón general que sufrió el país toda la tarde y parte de la noche del martes, y que sacó de servicio las dos líneas del Metro de Santo Domingo.

La destitución de Santos Pérez se hizo a través del decreto número 652-25, con el que el mandatario también designó a Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de la Opret.

De igual forma, en cumplimiento a la disposición presidencial, Isa también fungirá, a título honorífico, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), órgano responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/jhael-isa-tavarez-690f0c27.jpg Jhael Isa Tavárez fue designado como nuevo director ejecutivo de la Opret (FUENTE EXTERNA)

El Metro de Santo Domingo dejó de funcionar inmediatamente inició el apagón debido a que su sistema de emergencia para situaciones como las que ocurrieron el martes, estaba fuera de servicio.

Sus explicaciones tras apagón

Ante los cuestionamientos por la salida de operación del sistema masivo de transporte, cuando este posee un sistema de emergencia para entrar en eventualidades como el apagón general, Santos Pérez respondió: "Aprovechamos el final de la temporada ciclónica para intervenir el sistema".

Su argumento no convenció porque, desde el punto de vista de la planificación operativa, ninguna normativa internacional permite sacar del servicio la totalidad del sistema de respaldo durante horas de operación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/colapso-de-barra-de-138-kv-en-spm-causo-apagon-general-e7837892.jpeg Los usuarios de las dos líneas del Metro de Santo Domingo, no contaron con ese servicio el martes porque este tuvo apagado también una buena parte del blackout. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Quedó demostrado que, mientras la Opret atribuyó el fallo a mantenimientos y sustituciones programadas, los datos revelan combustible vencido, baterías inoperantes y una planificación que dejó al principal medio de transporte masivo del país completamente indefenso.

Al respecto, argumentó: "Estábamos en la sustitución de las baterías de todas las unidades. Ahí nos sorprendió la situación de ayer (martes). La respuesta de emergencia fue más lenta porque tuvimos que ir prendiendo planta por planta con la disponibilidad de baterías que teníamos".

