El apagón general se lleva a Martín Robles, administrador de la ETED; Abinader lo sustituye

El administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles, quien fue destituido este domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A casi una semana del apagón general que afectó por varias horas al país, el presidente Luis Abinader destituyó hoy al administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles.

En sustitución de Robles se designó a Alfonso Rodríguez Tejada. Este cambio en el tren gubernamental se hizo a través del Decreto 653-25.

La comunicación de prensa de la Presidencia dice que la designación de Rodríguez Tejada busca reforzar la estructura técnica del sector eléctrico nacional. No menciona a Robles por ninguna parte de su texto.

Una falla en la subestación de la ETED ubicada en San Pedro de Macorís, provocó la salida en cadena de todas las plantas de generación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) el pasado martes.

Aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa, todo apunta a que se debió a un error humano.

Robles Morillo es un ingeniero electromecánico con una larga experiencia en el sector eléctrico dominicano y fue nombrado por Abinader director general de la ETED al empezar su primer Gobierno, con el decreto 339-20.

Según la web de la ETED, su larga trayectoria en el sector eléctrico se inició hace casi 50 años, cuando en 1977 empezó como pasante en la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Un año después fue designado ingeniero en la Dirección de Planificación de la misma institución y en 1982 pasa a dirigir el Departamento de Construcción Redes y Electrificación de Comunidades Rurales.

En 1985 fue designado en la coordinación del Proyecto de Remodelación de la Distribución de las Redes de la ciudad de Santo Domingo a cargo de una firma venezolana y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. En el período 2000-2004, es designado en la CDE como Administrador del Sistema Nacional de Transmisión.

El nuevo administrador: un ingeniero eléctrico

Rodríguez Tejada es ingeniero eléctrico egresado de Unapec, formación que complementó con una Licenciatura en Derecho por la Universidad CDEP, según una comunicación de la Presidencia de la República.

Posee, además, una maestría en Mecánica Caterpillar del Institute of The Americas en Miami, Florida, y un MBA en Administración de Empresas por Unapec. También es auditor certificado en las normas ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001, credenciales que fortalecen su perfil técnico y de gestión, agrega el Gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-121044-pm-76fb52c8.jpeg Alfonso Rodríguez Tejada. (FUENTE EXTERNA)

Su trayectoria profesional incluye funciones como coordinador de mantenimiento eléctrico y cogeneración en Implementos y Maquinarias CxA; gerente de ingeniería del Grupo León Jiménez; director general de Green Future Renewable Energy en Granada, España; y director Facultativo de Cobra Energía en República Dominicana.

En el ámbito público, se desempeñó entre 2020 y 2024 como viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, además de viceministro de Energía Nuclear. Desde febrero de 2025 ejercía como viceministro de Energía Eléctrica.