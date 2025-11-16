Abinader quita al cabeza de la Opret y también al de la ETED

El exadministrador de la ETED, Martín Robles, y el exdirector de la Opret, Rafael Santos Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader destituyó ayer al administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles, y al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos Pérez, a casi una semana del apagón general que sufrió el país el martes.

La destitución de Santos Pérez figura en el decreto número 652-25, con el cual el mandatario designó a Jhael Isa Tavárez en su lugar.

La disposición presidencial especifica que Isa Tavárez también fungirá, a título honorífico, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram).

Por Robles, en la ETED se designó a Alfonso Rodríguez Tejada, con el Decreto 653-25. La comunicación de prensa de la Presidencia dice que el nombramiento de Rodríguez Tejada busca reforzar la estructura técnica del sector eléctrico nacional. No se menciona a Robles en ninguna parte del texto.

Emergencia del Metro

El Metro de Santo Domingo dejó de funcionar inmediatamente inició el apagón debido a que su sistema de emergencia para situaciones como la que ocurrió el martes, estaba fuera de servicio.

Ante las críticas por la salida de operación del Metro, cuando este posee un sistema de emergencia destinado a entrar en funcionamiento durante eventualidades como el apagón, Santos respondió: "Aprovechamos el final de la temporada ciclónica para intervenir el sistema".

Su argumento no convenció porque, desde el punto de vista de la planificación operativa, ninguna normativa internacional permite sacar del servicio la totalidad del sistema de respaldo durante horas de operación. Quedó demostrado que, mientras la Opret atribuyó el fallo a mantenimientos y sustituciones programadas, los datos revelaron combustible vencido, baterías inoperantes y una planificación que dejó al principal medio de transporte masivo del país completamente indefenso.

Una falla en la subestación de la ETED ubicada en San Pedro de Macorís, provocó la salida en cadena de todas las plantas de generación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) el pasado martes. Aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa, todo apunta a que se debió a un error humano.

Lo que dijo Danilo

El expresidente Danilo Medina dijo ignorar los motivos de Abinader para las destituciones, pero recordó que el jefe de Estado "tiene el derecho" de hacer cambios en el Gobierno cuando lo entienda.

En tanto que el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, publicó en sus redes sociales que la decisión del jefe de Estado "confirma la negligencia" que denunciaron "y desmonta la teoría de conspiración" que alegaron los perremeístas.

Cambios no han resuelto la crisis El apagón general del martes 11 de noviembre es el último evento que, aunque de mayor impacto porque afectó a todo el país, se suma a la serie de cortes eléctricos que se han agravado en los últimos dos años pese a destituciones y renuncias de funcionarios del sector energético. En enero del 2024, Luis Abinader designó a Celso Marranzini como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), el cuarto titular de esa entidad en menos de cuatro años. A mediado del 2024, Milton Morrison renunció a la gerencia general de Edesur. Al salir, dijo que la suya fue "una de las gestiones más eficientes". Sin embargo, su administración fue acusada por Marranzini de utilizar transformadores reparados o reconstruidos que pusieron a Edesur en una situación de crisis. En junio del 2023, el presidente del CUED en ese entonces, Manuel Bonilla Dominici, destituyó a Andrés Portes de Edeeste a fin de resolver problemas que enfrentaba el suministro de energía en el área de concesión de esa distribuidora.

