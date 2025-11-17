"Fueron cambios apropiados y debidos", Abinader explica destituciones que hizo en la Opret y la ETED

El presidente de la República, Luis Abinader, contestó una pregunta durante LA Semanal con la Prensa sobre las destituciones en la Opret y la ETED. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, justificó la tarde de este lunes las destituciones de funcionarios que realizó tras el apagón general que sufrió el país el martes de la semana pasada.

El mandatario calificó los dos cambios de directores que hizo en la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) como "apropiados y debidos".

"Nosotros hemos hecho cambios, que fueron cambios apropiados y debidos y seguimos avanzando con los planes en el sector eléctrico", acotó el gobernante.

Abinader se refirió al tema al contestar una pregunta que se le hizo durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 17 de noviembre de 2025.

La pregunta que se le planteó fue la siguiente: "Con los cambios que se ha realizado en el sistema, si con eso se va a resolver el problema eléctrico del país o es un asunto de fondo".

Los cambios en el transporte y sector energético

El gobernante depuso al director de la Opret, Rafael Santos Pérez, a través del decreto 652-25, emitido ayer domingo 16 de noviembre de 2025, casi una semana después del blackout que afectó a la nación y provocó caos en el transporte y otras actividades del país.

Varios sectores habían demandado del jefe de Estado que removiera al funcionario al plantear que no actuó adecuadamente en el manejo de la crisis porque el Metro de Santo Domingo salió de servicio por alrededor de cinco horas y la planta energética de respaldo que posee no entró en servicio, a lo que el entonces funcionario dijo que no pasó porque "estaba en un mantenimiento profundo".

Santos fue sustituido por Jhael Isa Tavárez, quien se desempeñaba como director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), cargo en el cual seguirá de forma honorífica.

El otro servidor público relevado, fue Martín Robles, director de la ETED, y se dio a conocer en el decreto 653-25, el cual en su artículo 1 nombra a Antonio Alfonso Rodríguez Tejada como administrador general de esa entidad eléctrica.

No menciona por su nombre a Martín Robles, sino que la norma presidencial, en su artículo 2, deroga el artículo 44 del decreto 339-20, que lo había designado en el cargo el 20 de agosto de 2020; también deroga el artículo 4 del decreto 103-25, del 26 de enero de este 2025, mediante el cual el mandatario nombró a Rodríguez Tejada como viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas.

Hasta el momento Santos Pérez y Robles fueron dejados sin funciones.