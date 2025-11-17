Nueva vez la situación de violencia en Haití volvió a caldearse luego de que el jefe de banda Jimmy Chérizier (Barbecue) pidiera a la población no salir de sus viviendas ante nuevos enfrentamientos que ejecutarían. La situación provoca gran tensión en la frontera, pero el presidente Luis Abinader aseguró este lunes que todo está bajo control y que el Gobierno está atento para dar respuesta ante cualquier situación que atente contra "la seguridad del país".

"Nosotros estamos al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país y, si la hacen, y si hay cualquier situación cerca de la frontera", indicó en LA Semanal con la Prensa cuando se le cuestionó sobre la situación.

La pregunta fue: ¿Cuáles estrategias hay con relación a la frontera? Porque hemos visto nuevas amenazas de líderes de bandas y también queremos, sabemos que está resguardada y que usted tiene un protocolo, pero si vendrán nuevas medidas o si se incrementarán.

"Como he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos suficiente nivel de inteligencia con las fuerzas extranjeras que están allá", fue la respuesta del jefe de Estado.

"Por lo tanto, la situación de la frontera sigue siendo de prioridad nuestra y seguimos al control" Luis Abinader Presidente del país “

El mandatario refirió que este lunes se dio una situación especial, cuando en la frontera hubo una protesta.

"Conversamos con nuestro embajador hace unas dos horas. La protesta había tenido las situaciones normales que hay desgraciadamente en ese país, desgraciadamente en el sur, pero parece que no había nada especial. Por lo tanto, la situación de la frontera sigue siendo de prioridad nuestra y seguimos al control", dijo.

Explica vuelo de aviones en la frontera

Sobre el vuelo de aviones en la zona reportado por un medio de comunicación, Abinader afirmó que se trata de una aeronave Dulus TP-75, las cuales –afirmó- acostumbran a sobrevolar el área.

"Por cierto, los aviones ensamblados en República Dominicana son Dulus, pero eso lo hacemos todos los días (vuelos). Todos los días tenemos supervisión, no porque había nada especial", detalló.