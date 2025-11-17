Abinader viajará a California para participar en la cena anual de la industria de semiconductores

El presidente Luis Abinader dijo que su participación en la cena anual de la industria de los semiconductores busca posicionar al país como un socio confiable para empresas globales. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader anunció que viajará a San José, California, para participar en la cena anual de la industria de semiconductores, uno de los encuentros más importantes del sector tecnológico mundial. El evento se celebrará el jueves 20 de noviembre en pleno corazón de Silicon Valley.

En LA Semanal con la Prensa de este lunes, el mandatario explicó que República Dominicana fue invitada como reconocimiento a los avances logrados en la ejecución de la Estrategia Nacional de Semiconductores, una iniciativa que busca posicionar al país como un actor confiable dentro de la cadena global de valor de esta industria.

El jefe de Estado viajará acompañado del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), Víctor -Ito- Bisonó y una delegación de empresario.

El presidente destacó que la invitación es una señal clara de que la nación ya es vista como un destino atractivo para inversiones relacionadas a la manufactura de componentes electrónicos.

"Hemos sido invitados en reconocimiento a los esfuerzos y acciones concretas que estamos realizando junto al sector privado para crear un ecosistema sólido y confiable que consolide al país como un destino seguro para la atracción de inversiones en la industria de semiconductores", afirmó Abinader.

¿Cuáles son las oportunidades para RD en la industria de semiconductores?

En la cena participarán los presidentes ejecutivos de gigantes como Intel, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), NVIDIA, Qualcomm y Micron Technology, empresas responsables de más del 90 % de la producción de chips en Estados Unidos.

El mandatario indicó que sostendrá reuniones bilaterales con varios de ellos, incluyendo un encuentro con el CEO de NVIDIA, con quien el país ya firmó un acuerdo para el desarrollo de centros de excelencia e innovación.

Oportunidades para República Dominicana

La estrategia dominicana se enfoca en segmentos de la cadena de valor donde el país posee ventajas competitivas, como:

Fabricación de semiconductores discretos y componentes pasivos (diodos, transistores, resistores y capacitores).

Ensamblaje, prueba y empaque (ATP) para chips de nodos maduros.

Fabricación y ensamblaje de PCB, las placas de circuito impreso utilizadas en equipos electrónicos.

Abinader explicó que varias empresas dominicanas de zonas francas ya están negociando con compañías del sector para su eventual instalación en el país.

Un mensaje al mercado global

El presidente aseguró que su participación en el evento envía una "señal contundente" a la comunidad tecnológica internacional sobre el compromiso del país con la innovación y la industrialización.

"Vamos a posicionar a República Dominicana como un socio confiable para las empresas globales que buscan diversificar sus cadenas de producción. Este espacio de proyección es verdaderamente irrepetible", conluyó.