RD y la DEA preparan acciones "más extensas y profundas" contra el narcotráfico

El presidente Luis Abinader afirmó que Estados Unidos deposita una alta confianza en la colaboración dominicana al hablar en LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader informó este lunes que la República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pondrán en marcha acciones "mucho más extensas y profundas" en la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyos detalles serán anunciados en los próximos días.

El mandatario ofreció la declaración tras reunirse con Daniel Salter, administrador adjunto principal de la DEA, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la agencia, destacó el Gobierno dominicano en una nota de prensa.

Según se informó, ambos funcionarios felicitaron al país por los avances alcanzados en seguridad y en la persecución del crimen organizado.

Durante el encuentro, la DEA reiteró su reconocimiento al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a quien califican como el "zar de la lucha contra el fentanilo en la región". El organismo destacó que Cabrera Ulloa está siendo promovido para ocupar un puesto de liderazgo global en la ONU vinculado al combate del crimen y el narcotráfico.

Abinader afirmó que Estados Unidos deposita una alta confianza en la colaboración dominicana, razón por la cual ambas partes acordaron reforzar su estrategia conjunta mediante operativos, coordinaciones y acciones de mayor alcance en el territorio y la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/ea3bdadd-210c-4f30-b24e-1e3055062ebf-1a0cda44.jpg El presidente Luis Abinader se reunió la semana pasada con una misión de la DEA. (FUENTE EXTERNA)

Se reunirán el sábado

Como parte de la agenda bilateral, el mandatario adelantó que el próximo sábado sostendrá un encuentro con una comisión bipartidista de congresistas estadounidenses, centrado en temas de seguridad y cooperación internacional.

El canciller Roberto Álvarez detalló que la delegación estará compuesta por entre 12 y 14 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pertenecientes al Comité de Relaciones Exteriores. "Vienen a ver, sobre todo, la situación de la región y, obviamente, la del vecino país", indicó.

Las declaraciones del presidente Abinader se produjeron durante el encuentro semanal con la prensa, "LA Semanal", realizado cada lunes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.