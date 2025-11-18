×
Tormenta Melissa
Tormenta Melissa

VIDEO | Abinader anuncia inversión inicial de RD$5,000 millones para combatir daños por paso de Melissa

El Gobierno ha destinado un presupuesto de 12,000 millones de pesos para los gastos de emergencia

  • Jesús Vásquez - Twitter

Luego de una breve reunión con el Gabinete Central en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno ha invertido alrededor de 5,000 millones de pesos para asistir a los afectados por el paso de la tormenta Melissa sobre el territorio nacional.

El mandatario aseguró que se ha brindado asistencia en la rehabilitación de caminos vecinales, el asfaltado y la prevención en el área de salud, además de acelerar los aportes a los ayuntamientos.

Asimismo, el mandatario confirmó que esperan realizar esta semana unos aportes directos a los productores afectados y que, a través del Banco Agrícola, se les estará facilitando financiamiento.

"Estamos dándole seguimiento a que todas las personas afectadas puedan tener la ayuda que necesiten para restablecerse totalmente a la normalidad", aseguró.

Procesos en curso

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, adelantó que, a raíz de la declaratoria de emergencia, varias instituciones han subido procesos de contratación con distintos objetivos, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, los Comedores Económicos y Edenorte.

Indicó que estas instituciones han utilizado la excepción de emergencia en procesos competitivos y se encuentran actualmente en la etapa de recibir ofertas para las adjudicaciones.

El funcionario aseguró que, en este momento, los procesos publicados están relacionados con reconstrucción, madera, zinc, asfalto y reparación de casas, entre otros.

Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.