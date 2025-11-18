Abinader afirma que RD y la DEA ejecutarán acciones "más profundas" contra el narco

El presidente Luis Abinader habló sobre la colaboración con la DEA en LA Semanal con la Prensa el lunes 18 de noviembre. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader manifestó ayer que la República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pondrán en marcha acciones "mucho más extensas y profundas" en la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuya implementación será dada a conocer en los próximos días.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, donde informó que sostuvo un encuentro con Daniel Salter, administrador adjunto principal, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la DEA, quienes, según destacó, felicitaron al país por los avances logrados en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

También anunció que el sábado sostendrá un encuentro con una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como parte de la agenda bilateral en materia de cooperación internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, detalló que en el encuentro participarán entre 12 y 14 congresistas que integran el Comité de Relaciones Exteriores, quienes estarán de visita en el país.

"Vienen a ver, sobre todo, la situación de la región y, obviamente, la del vecino país", afirmó el canciller.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/0dffc140-297c-4316-aac0-66e24896da92-1c6ea69e.jpg El canciller Roberto Álvarez habla en LA Semanal el lunes 17 de noviembre. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Crisis en Haití

Al ser preguntado sobre cuáles estrategias hay con relación a la frontera, debido a las nuevas amenazas de las bandas en Haití, el jefe de Estado aseguró que tienen suficiente nivel de inteligencia con las fuerzas extranjeras desplegadas allá.

"Nosotros estamos al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país, y si la hacen, y si hay cualquier situación cerca de la frontera, el Ministro de Defensa, que está aquí presente, tiene todas las informaciones en ese sentido", afirmó.

Asimismo, adelantó que se mantiene en comunicación con el embajador, para dar seguimiento a los acontecimientos.

"La situación de la frontera sigue siendo de prioridad nuestra", subrayó.

Respecto al avión militar que sobrevoló el área limítrofe de Dajabón, el ministro de Defensa, Carlos Onofre, explicó que los aviones TP-75 Dulus vuelan todos los días, "en la mañana y en la tarde, patrullando nuestra frontera, así como los helicópteros, los drones, permanentemente mantienen un contacto con aire y tierra, con las tropas que están desplegadas haciendo el patrullaje terrestre".

Director de la Policía

Respecto a qué pasará con el director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien ya cumplió dos años en el cargo, Abinader se limitó a responder que siempre se ha cumplido con la ley.

"Sobre eso hablaremos en los próximos días. Siempre hemos cumplido la ley, (con) la Constitución en este gobierno", expresó.

Informe apagón en una semana Sobre los cambios que ha dispuesto en el sistema eléctrico y de transporte tras el blackout ocurrido el pasado martes, el mandatario aseguró que "fueron cambios apropiados y debidos". Informó que ya tienen en la planificación 130 megas adicionales de Energas 4 que ya está en línea y que también han entrado ya en prueba 70 megas más de SIBA, estos son 200 megas más que se agregan al sistema dentro de la planificación prevista en el sector eléctrico.De su lado, el ministro de energía y minas, Joel Santos, dijo que el informe sobre el apagón general estará listo para la próxima semana y que actualmente aún se encuentran analizando las informaciones solicitadas. "El viernes hay otra reunión del comité para ya concluir sobre las informaciones que se le han solicitado a los actores y la próxima semana estaremos entregando el informe para toda la población", aseveró.