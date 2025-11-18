La DGCP invalida licitación de recogida de basura a empresa de Robinson Canó

El ayuntamiento de SPM tendrá que licitar de nuevo. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó ayer que declaró la nulidad del procedimiento de licitación pública nacional Núm. Ayuntamiento San P.-CCC-LPN-2025-0001, convocado por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís para la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos.

La decisión se adoptó tras una investigación iniciada a partir de la solicitud presentada por la empresa KWC Waste Management Solutions, S.R.L., conforme a las atribuciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La DGCP recordó que esta es la segunda ocasión en que advierte irregularidades sustanciales y anula contrataciones para la recolección de desechos sólidos de ese Ayuntamiento con la razón social RJC Clear, S.R.L, propiedad del pelotero Robinson Canó.

¿Qué irregularidades motivaron la nulidad de la licitación?

Durante la revisión del proceso, la DGCP identificó irregularidades graves que comprometen la transparencia y la legalidad del procedimiento. Entre ellas:

Ausencia del acto de aprobación del informe de evaluación técnica , requisito esencial para la habilitación del oferente adjudicado.

, requisito esencial para la habilitación del oferente adjudicado. Evaluación técnica insuficiente y arbitraria , sin examinar especificaciones ni capacidades técnicas y financieras .

, sin examinar especificaciones ni . Inconsistencia crítica en la planificación: el monto estimado inicial fue de RD$107 millones, mientras que el contrato suscrito ascendió a RD$320.9 millones, triplicando el valor comunicado a los oferentes.

¿Cuáles son las implicaciones y próximos pasos tras la nulidad?

La DGCP también señaló errores formales en el uso de la modalidad "comparación de precios" y en la referencia al derogado Reglamento 543-12, aunque aclaró que estos no constituyen la causa principal de la nulidad.

La nulidad tendrá efectos diferidos y el contrato se mantendrá por 45 días.