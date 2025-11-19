¿Cuándo entregarán la Brisita Navideña?

La funcionaria ofreció esta información durante una entrevista en un programa de televisión nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno adelantó este miércoles que la tradicional " Brisita Navideña" , el programa de asistencia social que cada año entrega por motivo de las festividades decembrinas, "está en camino".

De acuerdo con la directora general de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, será distribuida durante "las primeras semanas de diciembre".

El bono navideño, equivalente a 1,500 pesos, mantiene el mismo monto del año pasado y se implementará nuevamente de una modalidad híbrida: tarjetas físicas y depósitos directos a los beneficiarios del programa Supérate.

Reyes explicó que las antiguas "cajas navideñas" han sido sustituidas por una tarjeta o transferencia, lo que facilita el acceso inmediato a los productos que cada familia decida adquirir.

La funcionaria ofreció esta información durante una entrevista en el programa de televisión Hoy Mismo.

¿Quiénes serán los beneficiarios y cómo recibirán el bono?

La funcionaria destacó que los beneficiarios de Supérate van a recibir el bono navideño directamente en la tarjeta.

"No tendrán que activar ninguna tarjeta física. Solo esperar la transferencia del Gobierno", aseguró.

Esto significa que quienes ya poseen la tarjeta del programa obtendrán el depósito navideño sin trámites adicionales.

¡La Brisita ya está de camino!?

¿Qué volumen de tarjetas se distribuirá y quién está a cargo?

Actualmente, 1.4 millones de personas forman parte de Supérate, cifra que ha disminuido, según Reyes, debido al proceso de "graduación" de beneficiarios que han logrado mejorar su situación económica.

Mientras tanto, la distribución de las tarjetas físicas, dirigida a otros sectores fuera de Supérate, será responsabilidad del Gabinete de Política Social, encabezado por Tony Peña Guaba.

En total, se prevé la entrega de 2.5 millones de estos bonos entre depósitos y plásticos físicos.